Концепти Audi отримали назви Sky Sphere, Grand Sphere і Urban Sphere / Фото REUTERS

Німецький автовиробник Audi представив три концептуальних напрямки, у яких буде розвивати свої електромобілі.

Про це розповіли віце-президент Audi Генрік Вендерс і шеф-дизайнер компанії Марк Ліхте, передає Обозреватель.

Концепти отримали назви Sky Sphere, Grand Sphere і Urban Sphere. Вони стануть частиною проекту Artemis, який спрямований на розвиток сімейства електромобілів компанії до 2024 року.

Так, Sky Sphere стане обтічним дводверним спортивним купе. Його відмінними рисами будуть великі колісні диски, довгий похилий капот і мала висота.

Sky Sphere стане обтічним дводверним спорткупе / фото linkedin.com/in/benjamin-honal

Концепт Grand Sphere є прообразом майбутньої моделі класу "Гран туризмо" в кузові спортседан.

Grand Sphere представлений в кузові спортзал / фото linkedin.com/in/benjamin-honal

Urban Sphere відноситься до сегменту спортивних позашляховиків, що набирає популярності. Він повинен володіти всіма необхідними технологіями для комфортного пересування по різних дорожніх покриттях, підтримкою комунікативних сервісів і широким функціоналом.

Urban Sphere - спортивний позашляховик / фото linkedin.com/in/benjamin-honal

Подробиці про новинки в Audi планують розповісти цієї осені на автошоу IAA`2021 у Мюнхені.

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Автор: Олександр Топчій