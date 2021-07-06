В рамках проекту Artemis планується в найближчі 12 місяців представити три перспективних концепти Audi.

Німецький автовиробник Audi представив три концептуальних напрямки, у яких буде розвивати свої електромобілі.

Про це розповіли віце-президент Audi Генрік Вендерс і шеф-дизайнер компанії Марк Ліхте, передає Обозреватель.

Концепти отримали назви Sky Sphere, Grand Sphere і Urban Sphere. Вони стануть частиною проекту Artemis, який спрямований на розвиток сімейства електромобілів компанії до 2024 року.

Так, Sky Sphere стане обтічним дводверним спортивним купе. Його відмінними рисами будуть великі колісні диски, довгий похилий капот і мала висота.

Концепт Grand Sphere є прообразом майбутньої моделі класу "Гран туризмо" в кузові спортседан.

Urban Sphere відноситься до сегменту спортивних позашляховиків, що набирає популярності. Він повинен володіти всіма необхідними технологіями для комфортного пересування по різних дорожніх покриттях, підтримкою комунікативних сервісів і широким функціоналом.

Подробиці про новинки в Audi планують розповісти цієї осені на автошоу IAA`2021 у Мюнхені.

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Автор: Олександр Топчій