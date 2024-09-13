Підвищення цін на автомобілі розглядають як закономірну реакцію на рішення Мінпромторгу збільшити утилізаційний збір з 1 жовтня на 70-85%.

Продавці уживаних авто в Російській Федерації готові підняти ціни цієї осені на 5-30%. Про це з посиланням на російські джерела повідомляє The Moscow Times.

Причиною зростання називають рішення російського Мінпромторгу збільшити утилізаційний збір на 70-85%. Влада РФ підвищує утильзбір, щоб збільшити доходи бюджету в умовах економічних санкцій.

У проекті постанови уряду РФ говориться, що тариф для машин, які мають об'єм двигуна від 2 до 3 л, може зрости до 1 млн 562 тис рублів. Зараз він складає 844 тис.

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Якщо казати про бюджетні бренди, то тут нові правила можуть призвести до зростання цін на 5-7%. Але якщо казати про сегмент "‎люкс"‎, то в цьому випадку ціни можуть збільшитись до 30%, а може й більше.

Нагадаємо, після початку війни проти України з РФ вийшли найбільші автовиробники та припинилось постачання в країну багатьох марок автомобілів. Це призвело до того, що росіяни почали частіше обирати вживані авто.

Раніше експерти підрахували, що у минулому році середня ціна автомобіля з пробігом в РФ збільшилася на 30%.

Автомобільний ринок РФ – головні новини

У квітні спеціалісти з’ясували, що навіть попри санкції, РФ продовжує отримувати елітні британські авто. Такі висновки зробили на основі "‎незрозумілого"‎ потоку розкішних британських автомобілів до країн, які знаходяться по сусідству з Росією.

Також повідомлялось, що росіяни намагаються вивести на ринок нові машини власного автопорому. Втім, "‎російськими"‎ їх можна назвати лише умовно.

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