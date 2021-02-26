Тижневе зростання цін на АЗС склало 1,25 грн/л.

Роздрібні мережі АЗС в період з 19 по 26 лютого підняли ціни на бензини і дизельне паливо на 0,3–2 грн/л.

Про це повідомляє Enkorr.ua.

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На поточному тижні консолідована мережа групи «Приват» («Авіас», ANP, «Укрнафта» та ін. – всього 1 540 станцій) двічі піднімала ціни на бензин і дизельне паливо на 1 грн/л. Таким чином, в мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 25,95 грн/л, А-95 — до 26,95 грн/л і ДП — до 27,00 грн/л. На станціях «Укрнафти» ціни на «двійку» зросли до 26,00 грн/л, на «п'ятірку» і дизпаливо — до 27,00 грн/л.

Мережі АЗС WOG і ОККО підвищили ціни на бензин і дизельне паливо на 50 коп./л: А-92 — до 29,99 грн/л, А-95 — до 30,99 грн/л, ДП — до 29,99 грн/л.

На станціях "Паралель", "Авантаж 7", Mango, "Укр-Петроль" і SUNOIL підняли ціни на 1-1, 6 грн/л.

На станціях AMIC дизельне паливо в середньому подорожчало на 65 коп./л, бензини — на 58 коп./л.

Glusco підвищила ціни на всі види палива на 64 коп./л: А-92 — до 26,39 грн/л, А-95 — до 29,39 грн/л, ДП — до 28,39 грн/л. на 60-70 коп./л бензини і ДП подорожчали в мережі KLO.

Такі мережі як Shell, "БРСМ-Нафта", UPG, BVS, Chipo, Marshal і Motto підняли ціни на 30-80 коп./л.

В "А-95" зазначили, що середня ціна по країні бензину А-92 за тиждень зросла на 1,24 грн/л і становить 27,21 грн/л, А — 95 — 28,22 грн/л (+1,23 грн/л), ДП-27,63 грн/л (+1,21 грн/л).

Як повідомляв enkorr, паливо в роздрібних мережах почало дорожчати з початку місяця. Основним фактором, який вплинув на збільшення його вартості, є зростання світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, з початку лютого світові ціни на нафту зросли до $66/бар., а вартість нафтопродуктів у Європі - на 12-15%.

Попереднє подорожчання

Роздрібні оператори 15 січня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

18 січня 2021 року роздрібні оператори також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

Роздрібні оператори 19 січня також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

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Автор: УНІАН