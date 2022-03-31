Поїзд курсуватиме через день.

З 2 квітня 2022 року між Харків і Трускавцем (Львівська область) курсуватиме новий потяг.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" в Telegram.

"Залізниця призначає новий поїзд №21/22 сполученням "Харків – Трускавець" з 2 квітня. Він курсуватиме через день, відправлятиметься з Харкова о 20:15 і прибуватиме до Трускавця о 14:33. Назад, з Трускавця поїзд відправлятиметься о 16:00 і прибуватиме до Харкова о 10:48", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що проїзд в цьому поїзді платний – квитки вже доступні на сайті "Укрзалізниці".

Ще один платний поїзд до Трускавця ходить щодня з Києва – о 20:12 з прибуттям о 8:06.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 1 квітня 2022 року у Львівській області відновлюється рух приміських поїздів у сполученні "Львів – Трускавець" та "Львів – Лавочне – Чоп".

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