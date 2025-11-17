У Польщі вважають, що майбутнє буде залежати від готовності країн НАТО до оборони.

Росія почала готуватися до війни в Європі. Це слідує з того, що вона створює середовище, сприятливе для потенційної агресії на польській території. Про це начальник Генерального штабу Польщі, генерал Веслав Кукула заявив в етері Польського радіо.

Він прокоментував таким чином серію кібератак та актів саботажу, які Росія здійснила у Польщі.

Веслав Кукула також прокоментував слова глави Пентагону Піта Гегсета про те, що нинішній момент історії схожий або на 1939 рік, коли почалася Друга світова війна, або на 1981 рік – це пік Холодної війни.

"Чесно кажучи, ми завжди перебуваємо в передвоєнному періоді, і Холодна війна також була передвоєнним періодом. Мова йде про управління цим періодом. Ми чинимо рішучий опір, по суті, будуємо Холодну війну 2.0, тобто ми забезпечимо значні інвестиції в оборонні можливості та чітко сигналізуватимемо, що будь-який напад на країни НАТО чи нашу територію передбачатиме рішучу відповідь та великий ризик для потенційного агресора, тобто Росії", - сказав він.

За словами начальника Генштабу Польщі, розвиток ситуації багато у чому залежить від позиції союзників у НАТО:

"Чи зможемо стримати противника, чи, навпаки, підштовхнемо його до агресії".

При цьому, на його думку, політика стримування ворога заснована на оборонних можливостях Польщі та інших країн НАТО. А також на відношенні громадян цих країн.

Диверсія у Польщі

Нагадаємо, що 16 листопада у Польщі пошкодили ділянку залізничної колії у Ммазовецькому воєводстві, яка веде в бік України. За словами премʼєр-міністра країни Дональда Туска, це могло бути результатом диверсії на стратегічному об’єкті.

