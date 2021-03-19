Олександр Кубраков пояснив, що у разі, коли будівництво відбувається за технологією, дороги будуть якісними, вони швидко не зруйнуються і збережуться на роки.

Масштабно ремонтували дороги в Україні за усю історію незалежної держави, не беручи до уваги старт "Великого будівництва" у 2020 році, перед чемпіонатом Європи з футболу у 2012 році.

Про це розповів голова "Укравтодору" Олександр Кубраков в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Більшість автошляхів досі у хорошому стані, оскільки тоді було зведено нові капітальні дороги з підсиленою основою.

Він пояснив, що у разі, коли будівництво відбувається за технологією, здійснюється незалежний технічний нагляд, беруть участь і українські, і міжнародні компанії, дороги будуть якісними, вони швидко не зруйнуються і збережуться на роки.

"І навпаки, якщо все робиться не за технологією, якщо просто робиться верхній шар, а інше залишається, то такий результат і маємо. Тут незалежно, чи турецька компанія, чи українська. Тут просто питання до технології і як до проекту", - сказав Кубраков.

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Голова "Укравтодору" додав, що єдиний період за всю історію незалежності України, окрім 2020 року, коли масштабно робились дороги, це були роки перед Євро-2012, коли в Києві відбувалася фінальна гра.

"Чому більшість об'єктів, які були збудовані тоді, в нормальному стані? Тому що переважно – це були проекти, фінансовані ЄБРР або Світовим банком. Тобто будувалися нові капітальні дороги з нормальною основою. Аналогічно, як робили, до речі, торік ми. Тобто у нас 80% всіх доріг були з підсиленням основи. Тому був нормальний технагляд і на наших об'єктах, і в той період", - пояснив Кубраков.

Будівництво доріг в Україні

Голова «Укравтодору» Олександр Кубраков повідомив, що близько 37% основної мережі автодоріг України за підсумками реалізації програми «Велике будівництво» в 2020-2021 роках буде в нормативному стані.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна цього року збудує і відремонтує 6 500 кілометрів доріг державного і місцевого значення.

З березня минулого року в Україні триває національний проект «Велике будівництво», в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури. У 2020 році «Укравтодор» відремонтував понад 4 тис. кілометрів доріг державного і місцевого значення.

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Автор: Олег Давигора