УНІАН
"Укрзалізниця" оприлюднила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на середу, 23 березня.
Про це йдеться у повідомленні "УЗ" в Telegram.
Як курсуватимуть евакуаційні потяги 23 березня - графік
Київ, вокзал "Дарниця":
- 8:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів;
- 17:00 - "Інтерсіті+" Київ - Львів.
Харків:
- 8:00 - "Інтерсіті+" Харків - Львів,
- 11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ,
- 15:00 - "Інтерсіті+" Харків - Львів.
Дніпро:
20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 - №279/278 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - №285/284 Краматорськ - Львів.
Зазначається, що додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько опівночі на сайті "Укрзалізниці".