У середу пізно увечері, зокрема, з Одеси до Ужгорода відправиться додатковий рейс.

"Укрзалізниця" оприлюднила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на середу, 23 березня.

Про це йдеться у повідомленні "УЗ" в Telegram.

Як курсуватимуть евакуаційні потяги 23 березня - графік

Київ, вокзал "Дарниця":

8:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів;

17:00 - "Інтерсіті+" Київ - Львів.

Харків:

8:00 - "Інтерсіті+" Харків - Львів,

11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ,

15:00 - "Інтерсіті+" Харків - Львів.

Дніпро:

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Краматорськ:

13:00 - №279/278 Краматорськ - Львів;

16:00 - №285/284 Краматорськ - Львів.

Зазначається, що додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько опівночі на сайті "Укрзалізниці".