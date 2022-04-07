"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 7 квітня в межах України та за кордон.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці". Зокрема, додаткові евакуаційні поїзди курсуватимуть з кількох українських міст.
Рейси призначені з таких міст:
Краматорськ
10:00 - 274/273 Краматорськ – Львів
16:00 - 276/275 Краматорськ – Львів
18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів
Покровськ
12:00 - 7933 Покровськ - П'ятихатки
13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці
14:00 - 7935 Покровськ - П'ятихатки
16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
Також курсуватимуть наступні поїзди:
14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова
17:00 - 7731 П'ятихатки - Львів
19:00 - 7733 П'ятихатки - Львів
20:00 - 236/235 Чернівці - Кривий Ріг
23:30 – 234/233 Чоп - Дніпро.
Також на 7 квітня призначені міжнародні евакуаційні рейси.
Польща
07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
08:30 - 715/716 Київ-Пас - Вінниця* (11:25) - Пшемисль*
10:30 – 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
17:02 – 814/813 Львів - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
19:13 – 67/68-910/909 Київ - Варшава / Київ - Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина
11:35 № 8661 Чоп - Чієрна над Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)
16:50 № 961 Чоп - Чієрна над Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
12:30 №33 Мукачево - Будапешт
16:30 №32521 Мукачево - Будапешт
* квитки у продажу
Чехія
Квитки відсутні
Румунія
23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія
14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) - Відень*
*квитки в продажу.