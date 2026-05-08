Росія почне серійні постачання нового гелікоптера, але є нюанс

У широкому сенсі Мі-171А3 являє собою чергову глибоку модернізацію радянського Мі-8.

У 2026 році "Ростех" розпочне серійні постачання "імпортозаміщеного" вертольота Мі-171А3. Про це керівник корпорації "Ростех" Сергій Чемезов повідомив під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Це машина, яка дуже потрібна нашим нафтовикам і газовикам. І вже цього року ми починаємо її серійне виробництво, будуть перші поставки", – розповів Чемезов.

Гелікоптер, створений холдингом "Вертольоти Росії", пройшов всі сертифікаційні випробування в офшорній конфігурації та допущений до польотів над морем.

Відео дня

Довідка УНІАН. Росіяни позиціонують Мі-171А3 як новий багатоцільовий гелікоптер, водночас, варто сказати, що по суті машина є лише черговою модернізацією сімейства Мі-8/Мі-17. Це спеціалізований "офшорний" вертоліт, створений для польотів над морем до бурових платформ.

Про перший політ дослідного зразка Мі-171А3 повідомлялася ще у грудні 2021 року. Згідно з раніше оприлюдненими даними, максимальна злітна маса машини досягає 13 000 кг, а пасажиромісткість становить 24 особи.

Максимальна дальність польоту Мі-171А3 становить 1000 км. Вертоліт може експлуатуватися в широкому діапазоні кліматичних умов, включно з морським, тропічним і холодним кліматом.

Російське авіабудування – інші новини

Попри санкції Заходу, росіяни можуть виготовляти модернізовані версії радянських гвинтокрил машин, таких як Мі-8. Водночас виробництво більш сучасних гелікоптерів стикається з колосальними труднощами – зокрема, через брак фінансування та робітників.

Так, за всі роки росіяни побудували лише одиничні екземпляри багатоцільового вертольота середньої дальності Мі-38. Москва намагається просувати його на експорт, проте партнери РФ не демонструють значного інтересу до машини.

Нагадаємо також, що у 2024 році було опубліковано зображення нового російського гелікоптера, який отримав назву НВ.17. Повідомлялося, що перший політ машина має здійснити вже у 2027 році, але жодної конкретики з моменту презентації новинки представлено не було.

Вас також можуть зацікавити новини: