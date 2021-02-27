Поїздки стануть більш зручними вже цього літа.

В українських потягах далекого сполучення з'явиться можливість придбати ланч-бокси та дитяче меню.

Про це заявив в.о. члена правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в ефірі "Громадського радіо".

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"Ми зараз розширюємо лінійку замовлених ланч-боксів, яка раніше була доступна лише для "Інтерсіті" і на потяги дальнього сполучення. Влітку віримо, що це вже буде працювати. Також додаємо туди дитяче меню", – каже Перцовський.

За його словами, відеоспостереження стає стандартом для всіх нових вагонів, які замовляє УЗ.

"Те ж стосується вагонів, які проходять капітальне оновлення. Там є стандарт встановлення відео системи", – підкреслив Перцовський.

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Автор: Юрій Годован