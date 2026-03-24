'Це все накоїв я': Sky News розповів про останні секунди перед катастрофою в аеропорту Нью-Йорка

Записи переговорів авіадиспетчера і екіпажу пожежної машини розкрили драматичні секунди перед ударом.

У міжнародному аеропорту Ла-Гуардія (Нью-Йорк, США) пасажирський літак авіакомпанії Air Canada врізався у пожежну машину просто на злітно-посадковій смузі. Перед смертельним інцидентом авіадиспетчер намагався зупинити пожежну, коли спецтехніка перетинала смугу, реагуючи на інший виклик, пише Sky News.

Останні секунди

Аудіозаписи переговорів показують драматичний розвиток подій. Спочатку авіадиспетчер дозволив пожежній машині перетнути смугу. Але вже за мить різко змінив команду:

"Зупиніться тут, будь ласка. Зупиніться, зупиніться, зупиніться!"

З невідомих причин водій не відреагував. У цей момент літак, який щойно приземлився, врізався носовою частиною у транспортний засіб, перекинувши його.

Літак моделі Bombardier CRJ-900 прибув із Монреаля і перевозив близько 70 пасажирів та 4 членів екіпажу.

Загинули пілот і другий пілот. 41 людину госпіталізували, частина – у важкому стані, двоє рятувальників у пожежній машині отримали травми.

Очевидці описують хаос у салоні. Пасажирка Ребекка Лікуорі розповіла, що люди "вдарялися головами і стікали кров’ю".

Шок і провина

Приблизно через 20 хвилин після катастрофи диспетчер, зафіксований на записі, сказав:

"Це все накоїв я".

Відомо, що пожежна машина прямувала на інший виклик – через повідомлення про дивний запах на борту літака United Airlines.

Розслідуванням займається Національна рада з безпеки на транспорті. Її голова Дженніфер Гоменді заявила, що інцидент став "травматичним" для всіх учасників, і диспетчера обов’язково допитають.

Інцидент в Ла-Гуардія - що відомо

Нагадаємо, що після аварії аеропорт тимчасово закрили – понад 600 рейсів скасували. Згодом його відкрили, але зі зниженою пропускною здатністю.

Міністр транспорту Шон Даффі попередив, що обмеження триватимуть ще деякий час. Президент Дональд Трамп назвав трагедію "жахливою" і визнав, що сталася помилка.

Аеропорт Ла-Гуардія вважається одним із найсучасніших у США і оснащений системами відстеження руху на злітній смузі.

