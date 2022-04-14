Столичний метрополітен відзавтра, 15 квітня, відновлює рух потягів обома коліями на синій та зеленій лініях.
Про це повідомляє прес-служба підземки.
Крім того, інтервал руху на всіх лініях скоротять до 30 хвилин
Як працюватиме метро з 15 квітня
На червоній лінії рух обома коліями буде між станціями "Академмістечко" та "Шулявська", однією – між станціями "Шулявська" та "Театральна".
Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00.
Рух поїздів буде здійснюватися:
- червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"
- синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки"
- зелена лінія: від станції метро "Сирець" до станції "Червоний хутір".
Працюють наступні пересадочні вузли:
- "Золоті ворота"-"Театральна";
- "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту".
Не зупинятимуться потяги на таких станціях:
- "Майдан Незалежності";
- "Кловська".
Нагадаємо, що з початку повномасштабної агресії Росії підземні станції метрополітену також працюють як укриття.
Як повідомляв УНІАН, у передмістях Києва поступово відновлюють транспортне сполучення. Однак на низці маршрутів вже анонсовані або діють нові тарифи.