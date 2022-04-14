З 15 квітня потяги на двох лініях знову рухатимуться обома коліями.

Столичний метрополітен відзавтра, 15 квітня, відновлює рух потягів обома коліями на синій та зеленій лініях.

Про це повідомляє прес-служба підземки.

Крім того, інтервал руху на всіх лініях скоротять до 30 хвилин

Як працюватиме метро з 15 квітня

На червоній лінії рух обома коліями буде між станціями "Академмістечко" та "Шулявська", однією – між станціями "Шулявська" та "Театральна".

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00.

Рух поїздів буде здійснюватися:

червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"

синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки"

зелена лінія: від станції метро "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Працюють наступні пересадочні вузли:

"Золоті ворота"-"Театральна";

"Площа Льва Толстого"-"Палац спорту".

Не зупинятимуться потяги на таких станціях:

"Майдан Незалежності";

"Кловська".

Нагадаємо, що з початку повномасштабної агресії Росії підземні станції метрополітену також працюють як укриття.

Як повідомляв УНІАН, у передмістях Києва поступово відновлюють транспортне сполучення. Однак на низці маршрутів вже анонсовані або діють нові тарифи.