Повинен змінити світ авіації: другий політ суперзвукового X-59 став провалом

Експериментальний X-59 відіграє ключову роль у програмі NASA щодо зменшення шумового впливу надзвукових польотів.

За кілька хвилин після зльоту X-59 з’явилося попередження в кабіні, так що літак був змушений здійснити посадку, завершивши випробування тривалістю близько дев’яти хвилин. Про це повідомляє Interesting Engineering.

У NASA повідомили, що причиною дострокового завершення стала технічна несправність, подробиці якої поки що не розкриваються.

Цей політ мав розпочати етап так званого розширення льотної області, в рамках якого планується поступове збільшення швидкості та висоти. Незважаючи на дуже коротке випробування, інженерам вдалося зібрати цінні дані, які допоможуть спрямувати подальші тести.

Lockheed Martin X-59 QueSST – це американський експериментальний надзвуковий літак, що розробляється в Skunk Works (дочірній підрозділ Lockheed Martin) у рамках програми NASA Low-Boom Flight Demonstrator.

X-59 відіграє ключову роль у програмі NASA щодо зменшення шумового впливу надзвукових польотів. Новим у конструкції X-59 насамперед є форма крила та дуже довгий ніс, призначені для зменшення звукової ударної хвилі. Перший політ X-59 виконав 28 жовтня 2025 року.

У майбутньому NASA хоче провести дослідження над населеними територіями, щоб оцінити, як люди будуть сприймати прольоти "тихих" надзвукових крилатих машин.

Нагадаємо, минулого року демонстратор технологій перспективного надзвукового літака XB-1 успішно виконав свій фінальний тестовий політ.

Завершення всіх запланованих випробувань демонстратора дає змогу американській компанії Boom Technology перейти безпосередньо до розробки повноцінного прототипу авіалайнера Overture, який може змінити сферу комерційної авіації.

Авіалайнер Overture буде приблизно утричі більшим за літак-демонстратор. Очікується, що він зможе вміщувати від 60 до 80 пасажирів. Раніше УНІАН писав, що Boom вже побудувала завод, який буде виготовляти надзвуковий пасажирський літак.

