Через постійні атаки по місту відбуваються зсуви ґрунту.

На станції метро "Спортивна" у Харкові почала протікати стеля. Виконуються роботи з усунення цієї проблеми, повідомили в прес-службі Харківського метрополітену.

"Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються зсуви грунту, а у звʼязку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро "Спортивна" були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції. На минулому тижні співробітники метрополітену приступили до робіт з усунення протікання, та на сьогоднішній день роботи продовжуються. Зазначені роботи потребують значною кількості часу та їх можливо виконувати виключно у нічний період доби, коли не відбувається перевезення пасажирів", – йдеться у повідомленні.

У звʼязку з проведенням ремонтних робіт центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції "Спортивна" до станції "Метробудівників" наразі зачинено для користування пасажирів. Перехід між станціями здійснюється через боковий пішохідний перехід.

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У метрополітені наголосили, що зазначене протікання не становить загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів.

Обстріли Харкова: останні новини

9 лютого вночі російські окупаційні війська атакували Харків дронами типу "Шахед". Через атаку загорілися резервуари із паливом. Це призвело масштабної пожежі на розташованій поруч вулиці.

Вогонь вщент знищив 15 приватних будинків. Загинули семеро людей, зокрема троє маленьких дітей.

Згодом у Харківській ОВА повідомили, що внаслідок російських ударів по резервуарах підприємства у Немишлянському районі Харкова стався витік нафтопродуктів в екосистему. За попередніми даними, в навколишнє середовище потрапило близько 3 тисяч тонн продуктів.

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