Привид часів СРСР: Росія почала льотні випробування гелікоптера Мі-34М1 з новим двигуном

Базовий Мі-34 вперше піднявся в небо у далекому 1986 році.

У холдингу "‎Вертольоти Росії"‎ розпочали льотні випробування дослідного зразка легкого багатоцільового вертольота Мі-34М1 з російським турбовальним двигуном ВК-650В розробки ОДК (Об'єднана двигунобудівна корпорація). Про це повідомляє "‎Ростех"‎.

Тривалість польоту становила 10 хвилин. Під час випробувань перевірили стійкість та керованість Мі-34М1. Також було визначено навантаження на основні агрегати у режимі горизонтального польоту з виконанням розворотів.

Двигун ВК-650В розробили для гелікоптерів злітною масою до 4 тонн. Повідомляється, що він став першою російською силовою установкою для повітряних суден такого класу. Потужність двигуна на злітному режимі становить 650 к.с.

"‎Основні переваги ВК-650В – модульність конструкції, високий ресурс, цифрова система автоматичного регулювання типу FADEC, без якої неможливо уявити сучасні повітряні судна"‎, – пишуть росіяни.

Довгий шлях Мі-34

Історія з Мі-34 доволі показова для російського авіапрому, де доведення "нових" машин розтягується на десятиліття, а їхні перспективи залишаються вкрай туманними. Річ у тім, що гелікоптер Мі-34М1 - модернізований варіант легкого вертольоту сімейства Мі-34С, який оснащувався поршневими двигунами.

В широкому сенсі обидві машини є розвитком радянського Мі-34, який здійснив перший політ 17 листопада 1986 року. Проєкт важко назвати вдалим – за всі роки було виготовлено лише близько 30 машин різних модифікацій. Світові технології, звісно, не стояли на місці і за цей час зробили колосальний стрибок вперед.

Варто також сказати, що випробування модернізованого Мі-34 проходять не без проблем. Нагадаємо, перший політ прототип Мі-34М1 з двигуном ВК-650В здійснив ще у жовтні 2024 року. Він пройшов в режимі висіння, після цього льотні випробування було перервано більш ніж на рік. За деякими повідомленнями – через критичну відмову ВК-650В.

