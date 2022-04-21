Пасажири можуть скористатися чотирма поїздами.

"Укрзалізниця" відновила курсування поїздів з Києва до Ніжина.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" відновила курсування поїздів з Києва (приміський вокзал ст. Київ-Пасажирський) до Ніжина! Відсьогодні пасажири можуть скористатися 4 поїздами, які відправляються в напрямку Ніжина", - йдеться в повідомленні.

Графік поїздів, які відправляються в напрямку Ніжина:

07:58 (приб. о 10:53); 12:13 (приб. о 15:09); 16:25 (приб. о 19:32); 18:24 (приб. о 20:56).

У зворотному напрямку, до Києва, поїзди відправляються:

04:30 (приб. о 07:43); 05:25 (приб. о 07:27); 13: 25 (приб. о 15:58); 16:30 (приб. о 19:09).

Крім того, щодня курсує поїзд Київ – Чернігів – Київ. Він відправляється з Києва о 15:18 і прибуває до Чернігова о 19:20. У зворотному напрямку, з Чернігова, поїзд відправляється о 07:00 і прибуває до Києва об 11:06.

"Роботи з розмінування дільниць тривають, і залізниця готова оперативно відновлювати рух по всіх напрямках після надання відповідного дозволу на курсування поїздів", - додали в прес-службі.

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