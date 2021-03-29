У Києві дозволять розганятися до 80 кілометрів на годину (перелік вулиць)

Обмеження швидкості ввели минулої осені, щоб зменшити ризики від керування автомобілем на слизькій дорозі.

На семи вулицях Києва з 1 квітня скасують обмеження швидкості руху транспорту - на цих ділянках доріг буде дозволена швидкість до 80 кілометрів на годину. Читайте такожНа українських дорогах побільшає нових радарів TruCAM (список) Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА. Обмеження будуть зняті на таких вулицях: вул. Шухевича (від північного мосту до вул. Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. Грінченка до південного мосту);

вул. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі). Що цьому передувало Обмеження швидкості ввели минулої осені, щоб зменшити ризики від керування автомобілем на слизькій дорозі.

На Кільцевій дорозі Києва до кінця квітня частково обмежили рух через ремонт. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Андрій Кібальний

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter