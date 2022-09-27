Пункт пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні закрили для транспорту. Виникли проблем зі справністю бази митної служби.
Про це повідомляє повідомили в Державної прикордонної служби України Telegram-канал.
Перетнути пункт пропуску зможуть тільки пішоходи.
"У пункті пропуску "Шегині" проходить тільки пропуск пішоходів. Пропуск транспортних засобів призупинено в обох напрямках через несправність бази даних митної служби", - йдеться в повідомленні.
У Держприкордонслужбі пообіцяли повідомити про відновлення повноцінної роботи пункту пропуску та порадили обирати інші шляхи до Польщі.
Варто зазначити, що на польсько-українському кордоні знаходиться 13 пунктів перетину кордону, з них:
автомобільні:
- Ягодин-Дорогуськ;
- Рава-Руська-Гребенне;
- Краковець-Корчова;
- Старява-Кросценко;
- Устилуг-Зосін;
- Шегині-Медика;
- Грушів-Будомир.
залізничні:
- Ягодин-Дорогуськ;
- Рава-Руська-Гребенне;
- Володимир-Волинський-Грубешів;
- Хиров-Кросценко;
- Мостиська-Пшемисль;
- Рава-Руська-Верхрата.
Як раніше повідомляв УНІАН, з 19 червня тимчасово заборонили пропуск пасажирських автобусів через пункт пропуску "Краковець-Корчова" на виїзд з України до Польщі. Перевізників закликали обрати для перетину кордону інші пункти пропуску" Грушів - Будомєж"," Шегині - Медика "або"Рава-Руська - Хребенне".
Вже в серпні поточного року у Львівській області відновили автомобільний рух на прикордонному пункті "Краковець-Корчова".
З 15 Вересня КПП "Ужгород" припинив оформлення осіб, що прямують до Словаччини пішки, щоб пришвидшити пропуск автобусів та вантажівок.