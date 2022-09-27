У Держприкордонслужбі порадили обирати інші шляхи до Польщі.

Пункт пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні закрили для транспорту. Виникли проблем зі справністю бази митної служби.

Про це повідомляє повідомили в Державної прикордонної служби України Telegram-канал.

Перетнути пункт пропуску зможуть тільки пішоходи.

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"У пункті пропуску "Шегині" проходить тільки пропуск пішоходів. Пропуск транспортних засобів призупинено в обох напрямках через несправність бази даних митної служби", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі пообіцяли повідомити про відновлення повноцінної роботи пункту пропуску та порадили обирати інші шляхи до Польщі.

Варто зазначити, що на польсько-українському кордоні знаходиться 13 пунктів перетину кордону, з них:

автомобільні:

Ягодин-Дорогуськ;

Рава-Руська-Гребенне;

Краковець-Корчова;

Старява-Кросценко;

Устилуг-Зосін;

Шегині-Медика;

Грушів-Будомир.

залізничні:

Ягодин-Дорогуськ;

Рава-Руська-Гребенне;

Володимир-Волинський-Грубешів;

Хиров-Кросценко;

Мостиська-Пшемисль;

Рава-Руська-Верхрата.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 19 червня тимчасово заборонили пропуск пасажирських автобусів через пункт пропуску "Краковець-Корчова" на виїзд з України до Польщі. Перевізників закликали обрати для перетину кордону інші пункти пропуску" Грушів - Будомєж"," Шегині - Медика "або"Рава-Руська - Хребенне".

Вже в серпні поточного року у Львівській області відновили автомобільний рух на прикордонному пункті "Краковець-Корчова".

З 15 Вересня КПП "Ужгород" припинив оформлення осіб, що прямують до Словаччини пішки, щоб пришвидшити пропуск автобусів та вантажівок.

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