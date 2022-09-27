Один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею частково закрили / фото facebook.com/DPSUkraine

Пункт пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні закрили для транспорту. Виникли проблем зі справністю бази митної служби.

Про це повідомляє повідомили в Державної прикордонної служби України Telegram-канал.

Перетнути пункт пропуску зможуть тільки пішоходи.

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"У пункті пропуску "Шегині" проходить тільки пропуск пішоходів. Пропуск транспортних засобів призупинено в обох напрямках через несправність бази даних митної служби", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі пообіцяли повідомити про відновлення повноцінної роботи пункту пропуску та порадили обирати інші шляхи до Польщі.

Варто зазначити, що на польсько-українському кордоні знаходиться 13 пунктів перетину кордону, з них:

автомобільні:

  • Ягодин-Дорогуськ;
  • Рава-Руська-Гребенне;
  • Краковець-Корчова;
  • Старява-Кросценко;
  • Устилуг-Зосін;
  • Шегині-Медика;
  • Грушів-Будомир.

залізничні:

  • Ягодин-Дорогуськ;
  • Рава-Руська-Гребенне;
  • Володимир-Волинський-Грубешів;
  • Хиров-Кросценко;
  • Мостиська-Пшемисль;
  • Рава-Руська-Верхрата.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 19 червня тимчасово заборонили пропуск пасажирських автобусів через пункт пропуску "Краковець-Корчова" на виїзд з України до Польщі. Перевізників закликали обрати для перетину кордону інші пункти пропуску" Грушів - Будомєж"," Шегині - Медика "або"Рава-Руська - Хребенне".

Вже в серпні поточного року у Львівській області відновили автомобільний рух на прикордонному пункті "Краковець-Корчова".

З 15 Вересня КПП "Ужгород" припинив оформлення осіб, що прямують до Словаччини пішки, щоб пришвидшити пропуск автобусів та вантажівок.

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