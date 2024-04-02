На західному напрямку планується створити 9 нових прикордонних пунктів пропуску.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква (Закарпатська область) – Сігету Мармацієй. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Сьогодні Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати. Ухвалюємо постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква – Сігету Мармацієй", - сказав він.

Загалом, за словами прем’єра, на західному напрямку планується створити 9 нових прикордонних пунктів пропуску та модернізувати ще 13.

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"Все це дасть більші можливості для українського експорту та пришвидшить нашу секторальну інтеграцію до Євросоюзу", - додав Шмигаль.

Прикордоння України – останні новини

У січні 2024 року в Україні встановили спеціальний прикордонний режим, який передбачає, що для перебування в прикордонній смузі (5 км від лінії державного кордону) потрібно мати спеціальний дозвіл органу ДПСУ.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що дозволи на перебування в прикордонній смузі почали видавати з 7 березня. Вони видаються для людей, які проживають в прикордонні та тим, хто хоче перебувати там, а також особам, які планують проводити якісь роботи в прикордонній смузі.

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