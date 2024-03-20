Найбільш популярним виробником автомобілів в світі виявилася японська Toyota.

Toyota Group за минулий рік продала 10,8 млн нових авто (+4,6%), що зробило її беззаперечним лідером світового ринку. Про це повідомляє Focus2Move.

Друга позиція належить Volkswagen Group (+10,9%), третя – Hyundai-Kia (+3,9%). Замикає десятку лідерів китайський виробник BYD, якому за рік вдалося суттєво зміцнити свої позиції на ринку – зростання склало 46,3%. Така динаміка викликає серйозні занепокоєння у європейців.

Загалом рейтинг виглядає так:

Відео дня

Toyota Group – 10,8 млн авто;

Volkswagen Group – 8,8 млн авто;

Hyundai-Kia – 7,1 млн авто;

Renault Nissan Alliance – 6,9 млн авто;

Stellantis – 6,5 млн авто;

General Motors – 6,2 млн авто;

Honda Motor – 4,1 млн авто;

Ford – 3,9 млн авто;

Suzuki – 3,05 млн авто;

BYD – 2,6 млн авто.

Які авто популярні в Україні

Раніше стало відомо, які моделі нових авто українці частіше всього купували у лютому. Найбільш популярною моделлю виявився Renault Duster – у минулому місяці було продано 603 одиниць. На другому опинився Toyota RAV4, на третьому – Volkswagen ID.4.

Загалом у лютому на десять моделей прийшлося майже 40% ринку нових легкових автомобілів, а всього у минулому місяці українці придбали майже 5,7 тис нових легкових авто.

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