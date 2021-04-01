Напередодні у КМДА заявили, що не впроваджуватимуть підвищення дозволеної швидкості руху до 80 км/год на 17 дорогах з 1 квітня.

Столична влада змінила рішення і дозволила водіям їздити зі швидкістю 80 км/год на деяких дорогах.

Читайте такожУ Києві з 1 квітня не запроваджуватимуть швидкісний режим 80 км/годЯк повідомляється на сайті Київської міської держадміністрації, про це заявив перший заступник голови Микола Поворозник

«Враховуючи суспільний резонанс, який викликало обмеження швидкісного режиму на низці столичних вулиць, місто спільно з поліцією вирішило дозволити рух окремими дорогами, визначеними рішенням Київської міської ради, зі швидкістю до 80 км/год», – зазначив Поворозник.

За його словами, мова йде про сім ділянок:

просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченко до Північного мосту);

просп. М. Бажана (від Північного мосту до Харківської площі).

«Водночас спільні робочі групи фахівців Центру організації дорожнього руху, поліції та інших зацікавлених осіб проведуть обстеження та аналіз швидкісного режиму, враховуючи містобудівну ситуацію, яка суттєво змінилася з моменту прийняття рішення Київрадою у жовтні 2018 року», – додав Поворозник.

Швидкісний режим на дорогах Києва

31 березня у КМДА заявили, що з 1 квітня у місті не впроваджуватимуть підвищення дозволеної швидкості руху до 80 км/год на 17 ділянках доріг, оскільки жодна з них не відповідає необхідним критеріям.

За Правилами дорожнього руху, з 1 січня 2018 року швидкість пересування транспорту в населених пунктах знижено з 60 км/год до 50 км/год. 9 жовтня 2018 року Київрада затвердила перелік з 17 ділянок доріг, на яких з 1 квітня до 1 листопада дозволяється швидкість руху до 80 км/год. У Київраді пояснили це рішення необхідністю забезпечити належні умови для життєдіяльності столиці.

У 2020 році з 1 квітня у столиці дозволили їздити зі швидкістю 80 км/год на семи ділянках доріг.

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Автор: Інна Андаліцька