До 1 квітня повертається обмеження до 50 км/год.

У Києві з листопада на 7 вулицях, де була дозволена швидкість руху до 80 км/год, встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури.

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Новий швидкісний режим діятиме до 1 квітня 2021 року.

Обмеження максимальної швидкості до 50 км / год з 1 листопада починає діяти на наступних ділянках:

- проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

- вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

- Наддніпрянське шосе;

- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

- Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

- вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці Миколи Грінченка до південного мосту);

- проспект Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" демонтує знаки, що регулюють швидкість руху у весняно-літній період.

Швидкісний режим змінюється з метою зменшення ризику втрати керування автомобілем через слизьку дорогу, пояснили в КМДА.

Хронологія подій

9 жовтня 2018 року Київрада затвердила перелік з 17 ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспорту до 80 км/год в період з 1 квітня по 1 листопада.

У Київраді пояснили, що з 1 січня 2018 року набули чинності оновлені вимоги правил дорожнього руху, згідно з якими швидкість пересування транспорту в населених пунктах знижено з 60 км/год до 50 км/год. Однак, враховуючи важливість забезпечення належних умов для життєдіяльності Києва, виникає необхідність збільшити дозволену швидкість руху на окремих ділянках. Згідно з постановою Кабміну, міська влада має погоджувати відповідний перелік автодоріг з поліцією. Також мають враховуватися відповідні дорожні умови, пояснили в прес-службі.

У 2020 році з 1 квітня в Києві дозволили їздити зі швидкістю 80 км на годину на семи вулицях.

Крім того, з 1 жовтня 2020 року водії в Україні мають дотримуватися правил їзди з увімкненими фарами або ходовими вогнями поза населеними пунктами.

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Автор: Інна Андаліцька