Кількість порожніх суден без пункту призначення значно зросла. Понад 2 мільярди доларів було витрачено на "тіньовий флот" для обходу санкцій.

Спочатку з'явилася невелика армада нафтових танкерів, щоб допомогти Росії обійти санкції. А вже зараз сотні суден із паливом намагаються приховати від сторонніх очей, куди вони прямують.

Про це пише Bloomberg. За даними аналітичної компанії Kpler, нещодавно було помічено 311 кораблів середньої дальності, що йдуть без вантажу або пункту призначення. Раніше таких суден було близько 14 в будь-який час до цього року. У той же час тільки 33 порожніх судна направляються в Росію, що є найнижчим показником за всю історію спостережень, в порівнянні зі 103 на початку року.

"Ця зміна є ознакою того, що судна можуть формувати "тіньовий флот" для таємного перевезення російського палива після того, як Європейський союз увів заборону менше двох тижнів тому", - пише Bloomberg.

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Відзначається, що понад 400 тисяч барелів дизельного палива в день прямувало з Росії в Європу, і очікується, що трейдери і вантажовідправники знайдуть обхідні шляхи для санкцій, щоб зберегти більшу частину поставок російського палива на світовий ринок.

"Збільшення кількості порожніх безцільних суден також може відображати спробу судновласників передбачити регіон найбільшого попиту при перетасовці ринків збуту російської продукції", - пише Bloomberg.

Як пише видання, вартість використання паливних танкерів різко зросла після введення ембарго ЄС, оскільки судна входять у "тіньовий" флот і стають недоступними - і не застрахованими європейськими постачальниками морських послуг - для регулярних торгових маршрутів, таких як перевезення палива з Європи в Нью-Йорк.

Bloomberg також пише, що встановити точну кількість суден у "тіньовому флоті" практично неможливо, оскільки відомості про власників оповиті таємницею. За оцінками товарної компанії Trafigura, загальна кількість суден може становити 600, з яких 400 - перевізники сирої нафти. Неофіційно деякі судновласники називають цифру трохи нижче - від 10 до 12% світового танкерного флоту.

Російський "тіньовий" флот стає проблемою для всіх інших

При цьому, російський флот "тіньових" нафтових танкерів стає проблемою для всіх інших. Після того, як на початку лютого набули чинності санкції щодо російського палива, судна, що перевозять нафтопродукти через Атлантику, зафіксували п'ятикратне збільшення своєї щоденної виручки.

"Тепер, коли деякі фрахтові ставки зростають, керівники починають замислюватися, чи повернуться вони коли-небудь до обслуговування всіх інших", - пише видання.

Відзначається, що незалежно від того, чи назавжди ці перевізники йдуть з міжнародного ринку або просто тимчасово уникають його, результатом може стати більш висока вартість доставки для конкурентів Росії.

"Ці судна будуть призначені для тіньових угод і де-факто видалені з ринків, на яких ми опинимося. Це насправді все ще важливо з точки зору тонних миль і, мабуть, навіть важливіше, враховуючи, що це дуже неефективно", - сказав Гернот Руппельт, комерційний директор Ardmore Shipping, який керує парком танкерів для транспортування палива та хімікатів.

Тонна милі - це показник потреби в суднах, який помножує кількість вантажів, що перевозяться суднами, на відстані, на які припадає доставка.

За даними команії VesselsValue, яка відстежує продажі й покупки суден, минулого року на розширення "тіньового" флоту паливних танкерів було витрачено трохи більше $850 млн. Крім того, майже $1,4 млрд інвестували в судна для перевезення сирої нафти.

Лондонська компанія Gibson Shipbrokers нарахувала не менше 38 суден для перевезення палива, що належать зареєстрованим в Росії компаніям. Але фактична цифра, імовірно, буде вищою, оскільки важко відстежити офшорні компанії з великою кількістю суден. Також після російського вторгнення в Україну понад 100 паливних танкерів було продано в країни, що не входять в G7 або Європейський союз.

Нафтове ембарго проти Росії

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2022 року набуло чинності нафтове ембарго ЄС проти Росії. Ним вводиться заборона на експорт російської нафти, якщо її ціна буде вище встановленої "стелі". Рада ЄС встановила граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Стеля цін означає, що з 5 грудня країни Євросоюзу, Велика Британія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з морським транспортуванням російської нафти, лише в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або менше.

З 5 лютого 2023 року набуло чинності ембарго на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо і мазут. Напередодні Рада ЄС затвердила стелю цін на них. Тепер нафтопродукти, вартість яких нижча вартості сирої нафти (згідно з граничною ціною в $60), можуть продаватися за ціною не більше 45 доларів США за барель. А для дизпалива та інших нафтопродуктів, які коштують дорожче нафти, стелю цін встановлено в $100 за барель.

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