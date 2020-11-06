За результатами перевірки рекомендується притягнути до дисциплінарної та адміністративної відповідальності 110 посадових осіб.

Співробітники управління економічної та інформаційної безпеки акціонерної компанії "Укрзалізниця" виявили факти, що свідчать про кримінальні правопорушення посадових і службових осіб компанії, в результаті дій яких "Укрзалізниці" за період з 2018 по 2020 роки завдано збитків на суму понад 203 мільйони гривень.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, перевірки проводилися у вересні-жовтні цього року. За результатами перевірки рекомендується притягнути до дисциплінарної та адміністративної відповідальності 110 посадових осіб.

Зазначається, що інформація про виявлені правопорушення передана правоохоронним органам для проведення досудового розслідування.

Що цьому передувало

Згідно з розслідуванням компанії, діяльність екс-керівництва філії акціонерної компанії "Укрзалізниця" - "пасажирської компанії" призвела до потенційних збитків у 66 мільйонів гривень.

У жовтні "Укрзалізниця" і Національне антикорупційне бюро України підписали меморандум про співпрацю та обмін інформацією, передбачає спільну боротьбу з корупцією на залізничному транспорті.

Довідка УНІАН

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець