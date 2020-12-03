Мінекономіки підкреслило, що використання старих вагонів - це висока небезпека серйозних аварійних ситуацій.

В Україні понад 90% вантажних вагонів, більша частина з яких була вироблена в 80-90-х роках, вичерпали термін заводської експлуатації.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Понад 90% вантажних вагонів вже вичерпали термін заводської експлуатації, але продовжують використовуватися. Велика частина вагонів виробництва 80-90-х років попереднього століття. Деякі вагони, які і зараз експлуатуються, були випущені ще в 1960 - х роках", - сказано в повідомленні.

Також прес-служба повідомила, що в останні роки на територію України було завезено понад 24 тисячі старих вантажних вагонів, головним чином з Росії.

"Все це відбувається тому, що зараз у нас немає граничного обмеження віку експлуатації вагонів. У жалюгідній перспективі ми ризикуємо стати місцем для залізничного металобрухту, списаного в сусідніх країнах, де обмеження на експлуатацію діють", - сказано в повідомленні.

Мінекономіки підкреслило, що використання старих вагонів - це висока небезпека серйозних аварійних ситуацій.

"Це абсолютна невідповідність директивам безпеки ЄС для залізничного транспорту. Більш того, це блокування нових замовлень і скорочення національного виробництва", - повідомила прес-служба.

Згідно з повідомленням, зараз Уряд працює над планом вирішення цієї проблеми.

"Мета спільних напрацювань - кардинальне оновлення вантажних вагонів у найближчі 10 років, що веде за собою мільярдні державні замовлення для українських виробників, сотні тисяч робочих місць, додаткове зростання ВВП в розрахунку +2,0% на рік", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

22 вересня міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що Кабінет міністрів у найближчі тижні врегулює питання терміну експлуатації залізничних вагонів з вантажних перевезень.

За словами генерального директора Федерації роботодавців транспорту України Володимира Гусака, "Укрзалізниця" може втратити близько 15 мільярдів гривень у найближчі роки, якщо Міністерство інфраструктури прийме рішення про скорочення терміну експлуатації вантажних вагонів.

За оцінкою президента об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександра Каленкова, вантажовідправники найбільше постраждають від скорочення термінів експлуатації вантажних вагонів і у зв'язку з цим можуть втратити майже 100 мільярдів гривень.

"Укрзалізниця" у 2021 році планує інвестувати в інфраструктуру, Локомотиви, вантажні вагони та пасажирські перевезення понад 26 мільярдів гривень. Близько 7 мільярдів гривень будуть спрямовані на оновлення парку вантажних вагонів, 4,1 мільярда гривень – на локомотивне господарство.

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Автор: Павло Степанець