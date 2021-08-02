Через ураган десять рейсів приїдуть пізніше запланованого, а міжнародний вагон запізниться через затримку в Угорщині.

Низка поїздів "Укрзалізниці" приходить із запізненням через негоду, яка обрушилася на Західну і Північну Україну.

Про це повідомили у прес-центрі залізничного перевізника.

№44 Івано-Франківськ — Чернігів (затримка склала 2 години 20 хвилин);

№11 Львів — Одеса (затримка склала 2 години 10 хвилин);

№8 Чернівці — Київ (затримка склала 2 години);

№244 Рахів — Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);

№14 Солотвино — Київ (затримка склала 1 годину 40 хвилин);

№9 Київ — Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин);

№7 Київ — Чернівці (затримка склала 1 годину 20 хвилин);

№50 Трускавець — Київ (затримка склала 1 годину);

№110 Львів — Херсон (затримка склала 45 хвилин);

№149 Полтава — Ворохта (затримка склала 40 хвилин).

Читайте такожВ Україні затримуються низька поїздів через аварію на залізничному переїздіКрім того, приблизно з 8-годинною затримкою очікується прибуття безпересадочного вагона Відень — Київ. Цього разу причиною запізнення стала затримка в Угорщині.

Як вже повідомляв УНІАН, минулого тижня "Укрзалізниця" призначила чотири додаткові поїзди на "курортні" напрямки — в Одесу і Запоріжжя.

Також у липні на Закарпатті пасажирський поїзд № 14 Київ — Солотвино потрапив в аварію, в результаті якої кілька пасажирів звернулися до медиків.

Автор: Станислав Кожемякин