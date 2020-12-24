Найгірше в центрі, на мостах поки все "зелено", крім південного.

У Києві у зв'язку зі складними погодними умовами та низкою ДТП утворилися великі затори в різних районах.

Затори в центрі Києва

Згідно з даними Google Maps, найгірше традиційно в центрі. Бульвар Лесі Українки "червоний" в обидві сторони, все погано на проспекті Перемоги від Бессарабки до розв'язки на вулицю Чорновола. На бульварі в районі Театральної сталася ДТП. В районі залізничного вокзалу теж всюди або глухі затори, або тягнучки.

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Стоїть і Вадима Гетьмана в районі Шулявки, і далі Чоловський бульвар.

Також затор по бульвару Дружби народів від метро Деміївської до метро Дружби народів у бік центру.

Ускладнено рух і в районі Петрівки, традиційно тягнеться Набережно-Рибальська в бік Оболоні. На самій Оболоні поки вільно.

Лівий берег і мости

На Лівому березі столиці проблеми на "Ленінградці" і на розв'язках в районі метро Лівобережна.

Мости поки вільні, крім Південного у бік лівого берега.

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Автор: Тарас Сидоржевський