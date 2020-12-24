У Києві у зв'язку зі складними погодними умовами та низкою ДТП утворилися великі затори в різних районах.
Затори в центрі Києва
Згідно з даними Google Maps, найгірше традиційно в центрі. Бульвар Лесі Українки "червоний" в обидві сторони, все погано на проспекті Перемоги від Бессарабки до розв'язки на вулицю Чорновола. На бульварі в районі Театральної сталася ДТП. В районі залізничного вокзалу теж всюди або глухі затори, або тягнучки.
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Стоїть і Вадима Гетьмана в районі Шулявки, і далі Чоловський бульвар.
Також затор по бульвару Дружби народів від метро Деміївської до метро Дружби народів у бік центру.
Ускладнено рух і в районі Петрівки, традиційно тягнеться Набережно-Рибальська в бік Оболоні. На самій Оболоні поки вільно.
Лівий берег і мости
На Лівому березі столиці проблеми на "Ленінградці" і на розв'язках в районі метро Лівобережна.
Мости поки вільні, крім Південного у бік лівого берега.
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