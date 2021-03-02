В першу чергу, у експерта викликає здивування сума бюджетних інвестицій в розвиток української авіаційної індустрії.

Урядова програма розвитку авіаційної галузі не вирішує стратегічних питань її існування, але допоможе галузевим лобістам розділити бюджетні гроші.

Таку думку висловив відомий політичний експерт Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій, коментуючи прийняття "Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 рр.", на фінансування якої передбачається виділити $1,3 млрд бюджетного фінансування, передають Українські Новини.

В першу чергу, в експертів викликає здивування сума бюджетних інвестицій в розвиток української авіаційної індустрії. Як порівнянних прикладів експерт нагадав, скільки інвестують світові гіганти Boeing і Airbus. Boeing за останні кілька років лише в розробку однієї нової моделі Dreamliner і її виробництво "влив" близько мільярда доларів, а у зв’язку з пандемією запросив бюджетну допомогу в розмірі $60 млрд лише на підтримку свого існування. Порятунок Airbus обійшлося тільки французьким платникам податків в 15 млрд євро. Експерт зазначив, що мова йде не про розвиток або нові розробки, а просто про підтримку життєдіяльності авіагігантів.

"Тому 1,3 млрд доларів на 10 років — це просто сміхотворна сума для капітало- та інвестиційно ємної авіаційної індустрії. Але і це не головне: Україна постійно випрошує кредити МВФ та інших міжнародних фінансових інститутів на фінансування дефіциту бюджету. Чому МВФ або хтось інший повинен фінансувати розвиток комерційних проектів для України? Для цього є інші інститути, хоча б ЄБРР. Але українська "стратегія" розвитку авіапрому не є і комерційним проектом — це чистої води спроба галузевих лобістів вибити бюджетні гроші. Ну давайте будемо говорити серйозно: скільки сьогодні в Україні реально "живих" підприємств авіаційної галузі? Їх можна перерахувати на пальцях однієї руки — ось вони й проштовхують виділення грошей з бюджету, а наявність будь-якої, навіть самої нелогічною і поганенької програми, — це вже формальна законна можливість отримати рядок в бюджеті. Ми знаємо, як називається єдина компанія, яка може виробляти двигуни, ми знаємо, як називається єдина компанія, яка виробляє літаки, — іронізує експерт, натякаючи на "Мотор Січ" та "Антонов". — Самі посудіть, про який розвиток авіапрому може йти мова, якщо перша — приватна компанія, а друга — напівжива державна, і обидві випрошують гроші з бюджету замість того, щоб продавати свою продукцію і заробляти гроші. Це свідчить і про якість тієї продукції, яку ніхто не поспішає купувати".

Карасьов зазначив, що в програмі не йдеться про конкретні характеристики авіаційної техніки, а також немає хоча б приблизного розуміння кому, куди та в якій кількості Україна планує її продавати, немає ні слова про можливість запуску внутрішнього споживання авіаційної техніки для потреб військових, екстрених служб або пасажирських перевезень. Експерт нагадав про проект зі створення та закупівлю українських палубних вертольотів для військово-морських сил:

"Навіщо викидати бюджетні гроші та купувати для Міноборони такі вертольоти, якщо Україна не має у своєму розпорядженні кораблі, на які вони можуть сідати?", — дивується експерт, знаходячи очевидні нестиковки в урядових галузевих програмах для авіапрому.

"Обіцянка купити три літаки "Ан" за бюджетні гроші — це поки тільки обіцянку. Це ще не гроші, які дозволять платити зарплати робітникам і інженерам, фінансувати закупівлю необхідних матеріалів і комплектуючих. Трьома Ан’ами за бюджетні гроші ми авіапром не піднімемо — повинне бути постійне завантаження заводів, і їх суміжників-постачальників. Далі: ніхто не хоче говорити про те, що Україна випускає морально застарілу авіатехніку, а її основна конкурентна перевага — дешевизна.

Гаразд, зберуть ці три літаки за бюджетні гроші — поставимо їх в ангарі та будемо ними пишатися!", - каже експерт.

"Дана програма — це мрії. Візьмемо хоча б такий пасаж з неї як залучення інвесторів в галузь. Всі прекрасно розуміють, що Україна на "Мотор Січ" створила такий прецедент, який відлякає від неї будь-якої розсудливого інвестора. Другий момент — знову поновилися розмови про перегляд приватизації. Як на Україні будуть дивитися інвестори, які, наприклад, захочуть для реалізації великих проектів взяти участь в корпоратизації держпідприємств авіагалузі з подальшим створенням спільних підприємств? Сьогодні Україна втілює собою повний хаос і відсутність гарантій, що виключають можливість стратегічного планування, адже авіапром — це планування на десятиліття вперед", - зазначив експерт.

За словами Карасьова, поява програми розвитку українського авіапрому — це звичайна активність галузевих лобістів: вони користуються некомпетентністю представників політичної влади та дають їм нереалістичні обіцянки.

"Нумо згадаймо, як Влада та віце-прем’єр осоромилися з заявами про запуск космічних ракет до 30-річчя незалежності України: вони зробили гучні заяви, а космічне агентство відкрито заявило, що це нереалістичний намір. Те ж відбудеться і з програмою розвитку авіапрому — комусь за неї буде соромно, а комусь і доведеться відповідати за неефективне витрачання бюджетних коштів", - підсумував Вадим Карасьов.

Експерт додав, що Україна просто забула про індустрію та промисловість — для них не знайшлося місця в списку основних економічних реформ на форумі "Україна 30″, для них немає довгострокової стратегії розвитку.

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Автор: УНІАН