Майже 900 ДТП за добу: поліція попередила про обмеження на дорогах України

Найскладніше вздовж траси Київ-Чоп.

На тлі екстремальних погодних умов найбільш складна дорожня ситуація зараз вздовж траси Київ - Чоп, особливо по Рівненській області. Про це в ефірі телемарафону сказав заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Дуже велика робота була пророблена ввечері і вночі спільно з усіма дорожніми службами, поліцейськими підрозділами і рятувальника для того, щоб покращити ситуацію. На даний момент траса рухається дуже повільно і здебільшого це легкові транспортні засоби", - наголосив він.

За його словами, діють обмеження руху для вантажних транспортних засобів по Рівненській, Житомирській, Волинській, Львівській області, в основному вздовж траси Київ-Чоп.

Білошицький закликав водіїв не вирушати в дальні поїздки без крайньої необхідності На даний момент по трасі можна проїхати на легковому транспорті.

Зазначає, що вчора були великі проблеми з подоланням наслідків аварій.

"Підвищений стан аварійності. За минулу добу трапилося 899 ДТП, з них понад 150 з потерпілими. В результаті - 7 осіб загинуло і 187 – отримали травми", - сказав заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Снігопади в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, з 9 січня, погода в Україні змінюватиметься. Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що сьогодні вдень циклон Ulli, який спричинив снігопади та хуртовини, зміститься на північ, тому й опади послабшають та припинятимуться. Водночас почнеться похолодання.

За її даними, сьогодні сніг випадатиме лише у північній частині України, але почнеться відчутне похолодання.

Вона розповіла, що найхолоднішими будуть західні області України, протягом дня -5...-10 градусів.

Зазначила, що на півночі похолоданішає до -4...-9 градусів та сніжитиме. На сході очікується -3...+3 градуси, у центрі морози будуть -3...-8, на півдні -2...+4 градуси.

Діденко розповіла, що 9-го січня очікується сильний вітер із часом штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

