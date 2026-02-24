Кишкову інфекцію "підхопили" майже два десятки дітей. Поліція почала розслідування.

У популярному сімейному центрі розваг Dragon Park, що у Львові, сталося масове харчове отруєння, серед потерпілих – діти та батьки, що святкували день народження.

Як повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, впродовж 22-23 лютого до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізовано 15 осіб, серед яких 11 дітей. У всіх потерпілих - симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, багаторазова блювота, біль у животі, діарея. Стан пацієнтів оцінюється як середньої важкості.

За попередніми даними, всі постраждалі у період 18-21 лютого харчувалися у розважальному закладі Львова.

"На об’єкті працюють фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області спільно з фахівцями Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб", - йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці центру проводять епідеміологічне розслідування. Зокрема, опитують госпіталізованих, з’ясовують, які продукти споживали відвідувачі закладу, відбирають зразки харчових продуктів, води та змивів на об’єкті спалаху для лабораторного дослідження, обстежують працівників закладу.

Додається, що джерело інфекції та фактори передачі зараз встановлюються.

Реакція поліції

За даними регіонального главку Нацполіції, станом на 11:30 сьогодні, 24 лютого, за медичною допомогою звернулись двадцять одна особа, вісімнадцять з яких – діти.

За фактом отруєння слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Що розповідають люди

У соцмережах батьки повідомляють про масові харчові отруєння у популярному сімейному центрі розваг Dragon Park, які трапилися упродовж минулого тижня. Зокрема, львів’янка Олена Хіта розповіла, що після святкування дня народження її доньки з друзями з садочку, яке відбулося 20 лютого, у більшості учасників свята з’явилася сильна блювота, діарея та слабкість.

"До дня народження готувалися, як до прийому десь в Букінгемському палаці. Клеїли запрошення, обирали тему, шукали торт… Дитині 6 років, подія важна. Ну от. Саме свято пройшло чудово: діти задоволені, батьки задоволені, Дзвінка рада, ура-ура. Наступного дня все було ок, аж поки не наступила ніч. Як то кажуть, пані та панове, ригали всі. Майже у всіх дітей і батьків, які були на святі… Відчуття, мушу сказати, незабуваємі. Жодними таблетками-медикаментами цей процес в дитини зупинити не вдалося, аж поки вже під ранок не приїхала швидка з якимось чудо уколом", - розповіла жінка.

Виданню ZAXID.NET вона уточнила, що на святі її доньки були 13 дітей віком п’ять-шість років та 12 батьків, захворіли 10 дітей та більшість батьків. Через отруєння дехто викликав швидку допомогу, інші зверталися до сімейних лікарів. За словами Хіти, дітей у центрі розваг пригощали піцою, бургерами, тортом, лимонадом, батьки також їли суші.

Інші отруєння у Львівській області

Нагадаємо, влітку у Стрийському районі Львівської області у готельно-розважальному комплексі отруїлося 12 дітей. За даними поліції, до медзакладів було доставлено жителів Харкова, Черкас, Івано-Франківська та Рівного. Всі потерпілі віком від 8 до 15 років мали ознаки харчового отруєння. Діти відпочивали в одному з готельно-розважальних комплексів на території Стрийського району. Лікарі діагностували у них харчове отруєння.

