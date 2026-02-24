У Великій Британії змінили час для продовження віз: що змінилося для біженців з України

Цей крок має дати людям більше визначеності щодо їхнього подальшого перебування в країні.

У Великій Британії дозволять утричі раніше подавати документи на продовження віз - відтепер українці зможуть подавати заявку на продовження візи за 90 днів до завершення чинного дозволу – замість нинішніх 28 днів. Як пише The Independent, рішення ухвалили після звернень представників української громади, які наголошували, що короткий термін створює зайвий стрес і невизначеність щодо легального статусу в Британії.

"Оголошення пролунало напередодні візиту міністерки внутрішніх справ Іветт Купер до Києва з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Влада Британії прагне продемонструвати відданість безпечним і легальним шляхам в’їзду, паралельно посилюючи боротьбу з нелегальною міграцією", - йдеться у публікації.

Схема Ukraine Permission Scheme, у межах якої з 2022 року прихисток у Британії отримали понад 300 тисяч українців, у вересні була продовжена ще на два роки. Зазвичай такі візи видаються на три роки. Після цього їхні власники можуть скористатися програмою Ukraine Permission Extension (UPE), що дозволяє продовжити перебування ще на 18 місяців.

Міністр з питань імміграції Майк Тепп заявив, що уряд дослухався до занепокоєнь української громади й прагне забезпечити людям "більший спокій і впевненість у майбутньому". За його словами, Велика Британія залишатиметься безпечним прихистком для українців стільки, скільки триватиме війна.

До річниці вторгнення уряд також підготував пакет допомоги на 5 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки роботи у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності за воєнні злочини, пише видання. Це доповнить уже надані 11,5 мільйона фунтів на підтримку українських розслідувань.

Кошти підуть на навчання українських слідчих і прокурорів, документування злочинів та підтримку постраждалих, зокрема жертв сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. У британському МЗС сподіваються, що це сприятиме дотриманню міжнародних стандартів у правовій системі України.

Під час візиту до Києва глава МЗС планує також порушити питання тактики "русифікації" на тимчасово окупованих територіях – зокрема примусової паспортизації, заборони української мови та переслідувань за проукраїнську позицію.

Тим часом, зазначає The Independent, прем’єр-міністр Кір Стармер разом із президентом Франції Еммануелем Макроном готуються провести зустріч "коаліції охочих", щоб обговорити перебіг мирних переговорів та подальшу підтримку Києва.

"Російські обстріли України тривають: у вихідні внаслідок ракетних і дронових атак у Києві загинула одна людина, пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Водночас українські посадовці заявляють, що новий раунд переговорів щодо припинення війни може відбутися вже наприкінці цього тижня", - пише ЗМІ.

Біженці за кордоном - останні новини

Днями стало відомо, що президент Польщі Кароль Навроцький підписав документ, який передбачає перенесення всіх інструментів підтримки українських біженців до загального Закону про надання захисту іноземцям. Таким чином, за його словами, завершено "етап безумовних привілеїв". Йшлося, що Польща й надалі підтримує Україну у війні проти РФ, проте новий закон має впорядкувати систему допомоги та захистити державні фінанси. Крім того, він подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які втекли від війни, до 4 березня 2027 року.

