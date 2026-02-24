'Історичний максимум'‎: бензин і дизель в Україні стрімко дорожчають

З початку лютого вартість бензину і дизелю на станціях UKRNAFTA зросла на 2 грн/л, до 62,99 грн/л.

Наприкінці минулого тижня гуртові ціни на бензин і дизель суттєво зросли, повторивши динаміку зовнішніх ринків. Великі мережі швидко відреагували на зміни, повідомляє Enkorr.

"‎Починаючи з вихідних, стели ОККО і WOG, а згодом і UKRNAFTA з UPG зросли на 1 грн/л, досягнувши історичного максимуму"‎, – кажуть фахівці порталу.

За даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", наприкінці минулого тижня середня гуртова ціна бензину за три дні – з 18 по 20 лютого – підвищилася на 0,50 грн/л і сягнула 52,50 грн/л. Дизельне пальне подорожчало на 1,37 грн/л – до 53,32 грн/л.

Це призвело до суттєвого зростання цін на автозаправних станціях. Середні ціни на бензин і дизель додали по 50 коп./л, збільшившись до максимальних показників з початку 2022 року – 61,49 грн/л і 61,15 грн/л відповідно.

Першими оновили ціни на стелах мережі ОККО та WOG. Наразі вартість бензину і дизелю на їхніх АЗС становить 64,99 грн/л. Водночас оператори не переглядали ціни на преміальний дизель, які знизили ще на початку минулого тижня.

Не відставали від лідерів і мережі UKRNAFTA та UPG. Для державної мережі це вже не перше підвищення цін цього місяця. Загалом із початку лютого бензин і дизель на станціях UKRNAFTA подорожчали на 2 грн/л і зараз коштують 62,99 грн/л.

Компанія активно скорочує розрив із преміальним сегментом, зменшивши різницю з 3 грн/л до 2 грн/л – нагадаємо, у травні 2025 року вона сягала 5 гривень.

Окрім великих мереж, ціни на бензин і дизель на 1 грн/л підвищили U.GO та "Рур груп". Бензин здорожчав і в AMIC (крім Житомирської області), до середньої ціни 61,94 грн/л, тоді як дизель подорожчав на 0,50–1 грн/л і зараз коштує 61,88 грн/л.

На АЗС KLO підвищення цін відбулося нерівномірно: бензин подорожчав на 50 коп./л і нині коштує 62,69 грн/л, тоді як дизель додав 1,50 грн/л – до 64,79 грн/л.

Окремо відзначився "Авантаж 7", який на початку тижня знизив вартість бензину на 50 коп./л - до 57,45 грн/л. Завдяки цьому оператор утримує позиції у ТОП-3 мереж із найдешевшим бензином та скрапленим газом.

Точкове зниження на 50 коп./л зафіксовано і на бензин у мережі "БРСМ-Нафта", який у середньому тепер коштує 58,58 грн/л. Дизель залишився без змін – 56,79 грн/л, а LPG (автогаз) подорожчав лише в Кіровоградській області на 20 коп./л - до 36,86 грн/л у мережі.

Ціни на пальне в Україні – прогнози експертів

На думку фахівців, у подальшому можна очікувати нову хвилю здорожчання пального. За словами засновника групи компаній Prime, паливного експерта Дмитра Льоушкіна, ціни на бензин та дизель в українських заправках можуть піднятися ще на 1 гривню, щойно температура повітря стабільно перевищить 0°C.

Головними причинами можливого подорожчання пального фахівець вважає курс валют та ціну на нафту. Експерт підкреслив, що Ормузька протока - ключова артерія світового нафтового ринку, адже через неї проходить приблизно 20% світових поставок.

Якщо почнеться війна в Ірані, і рух танкерів там буде заблоковано або серйозно обмежено на тривалий час, ціни на нафту на хвилі паніки можуть зрости до 100 доларів за барель.

