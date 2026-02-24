Таємничі символи на бивні мамонта можуть бути найдавнішими попередниками письма (фото)

Встановлено, що насічки на артефакті розташовані на рівних відстанях уздовж руки зображеної фігури.

Дивні символи, вирізьблені на пластині з бивня мамонта, знайденій у печері на південному заході Німеччини, можуть бути найранішою відомою формою протописемності, пише The Independent. Зазначається, що понад 40 тисяч років тому люди вже наносили знаки на інструменти та скульптури - це були повторювані лінії, насічки, крапки й хрести. Втім, тривалий час залишалося незрозумілим, скільки саме інформації передавали ці символи.

Раніше археологи знаходили подібні артефакти з бивня мамонта у печерах регіону Швабський Юра. Зокрема, фігурка мамонта з печері Фогельхерд у долині Лоне містила ряди ретельно вирізьблених хрестів і крапок. Інша знахідка - пластина з бивня мамонта з печери в долині Ах - зображує гібридну істоту лева-людини, прикрашену рядами крапок і насічок.

"Нове математичне дослідження показало, що ці символи могли містити приблизно стільки ж інформації, скільки й одні з найдавніших письмових систем, що з’явилися значно пізніше", - пише видання.

Зокрема, вчені встановили, що насічки на одному з артефактів розташовані на рівних відстанях уздовж руки зображеної фігури - і це, ймовірно, було зроблено навмисно.

"Наше дослідження допомагає виявити унікальні статистичні властивості - або своєрідний статистичний "відбиток" - цих знакових систем, які є ранніми попередниками письма", - пояснив археолог Крістіан Бенц, один із авторів роботи, опублікованої в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

За словами іншої співавторки, Еви Дуткевич із Саарландського університету, ці артефакти належать до періоду, коли Homo sapiens залишили Африку, оселилися в Європі та співіснували з неандертальцями.

Як зазначають автори, у межах дослідження проаналізовано понад 3 тисячі геометричних символів на приблизно 260 предметах кам’яної доби. Вчені вивчали частоту повторів, вимірювані характеристики знаків і намагалися розшифрувати їхнє значення.

Дослідники підкреслюють: ці послідовності не є прямими попередниками сучасних систем письма, які передають усну мову та мають високу щільність інформації. На давніх предметах символи часто повторюються - наприклад, "хрест, хрест, хрест, лінія, лінія, лінія". Така структура не характерна для усного мовлення.

Водночас рівень інформаційної щільності - тобто частота повторення окремих знаків - виявився подібним до клинописних табличок перших цивілізацій Месопотамії, які з’явилися приблизно на 40 тисяч років пізніше.

На думку археологів, ця рання система символів могла допомагати мисливцям-збирачам координувати дії в групах і підвищувати шанси на виживання. Бенц зазначив:

"Ми припускали, що ранній протоклинопис буде більше схожий на сучасні системи письма через відносну близькість у часі. Але що більше ми його вивчали, то очевиднішою ставала його схожість із набагато давнішими палеолітичними знаковими послідовностями".

Близько 5 тисяч років тому, додають науковці, відбувся різкий перехід до нової системи, яка вже безпосередньо відображала усну мову й мала принципово інші статистичні характеристики.

