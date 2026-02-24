Дії Угорщини розлютили Німеччину: Мерц звернувся до лідерів Європи стосовно України

Він наголосив європейцям: те, як ми закінчимо цю війну в Європі, визначить наше життя та нашу роль у світі на дуже довгий час.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив іншим європейським лідерам, що "доля континенту" залежить від підтримки України, оскільки Угорщина заблокувала санкції проти Москви та погрожувала позбавити Київ життєвоважливого кредиту в розмірі 90 мільярдів євро. Угорське балансування на межі конфлікту особливо розлютило Німеччину, яка зараз є найбільшим донором України та очолила кампанію з вилучення заморожених державних активів Росії в ЄС та використання їх для фінансування Києва.

У своїй промові в понеділок вранці, незадовго до переговорів у Брюсселі, канцлер утримався від прямих словесних нападок на Угорщину, але майже не намагався приховати своє розчарування, пише The Times.

"Я ще раз закликаю наших європейських партнерів: не вагайтеся у своїй підтримці України. Ми стоїмо на роздоріжжі, яке може визначити долю всього нашого континенту. Нам усім має бути зрозуміло: те, як ми закінчимо цю війну в Європі, визначить наше життя та нашу роль у світі на дуже довгий час", - наголосив він.

Відео дня

Мерц сказав, що Німеччина не може дозволити собі повторити минулу помилку, не визнавши небезпеку, яку Росія становила для Європи в цілому.

"Ми повинні визнати, і я кажу це нам [німцям]… що [Росія] під своїм нинішнім керівництвом зараз знаходиться на піку найглибшого варварства. Ніхто не повинен сумніватися в цьому режимі та варварстві, яке виходить з Росії в ці дні", - резюмував канцлер.

Допомога Україні - останні проблеми

Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну міністри закордонних справ Європейського Союзу намагаються завершити пакет санкцій проти Москви та кредит, щоб запобігти краху державних фінансів України. У матеріалі мовиться, що Київ перебуває під сильним фінансовим тиском, з дефіцитом бюджету близько 38 мільярдів євро минулого року. Він також зіткнувся з рахунком майже на 500 мільярдів євро на відновлення житла та інфраструктури, згідно з оцінкою, опублікованою Світовим банком та іншими установами.

"Однак Угорщина, яка підтримує теплі стосунки з Кремлем, оголосила, що заблокує фінансову допомогу в найкоротший термін. Вона звинуватила Україну в тому, що вона спільно з Брюсселем обмежила потік російської нафти через свою територію, щоб спробувати вплинути на результат майбутніх угорських виборів проти прем'єр-міністра Віктора Орбана", - пише видання.

Зокрема, нафтопровід "Дружба", який є центром суперечки, був виведений з ладу внаслідок російського ракетного удару. Однак Будапешт стверджує, що Україна навмисно проводить ремонт у неквапливому темпі, щоб завдати шкоди угорській економіці, що є "непровокованим актом ворожнечі".

Крім того, Словаччина заявила в понеділок увечері, що припинить транскордонні постачання електроенергії, яка використовується для стабілізації української енергосистеми.

Критика Угорщини - останні новини

Як повідомляв УНІАН, європейські міністри закордонних справ різко розкритикували Угорщину за її план заблокувати останній пакет санкцій ЄС проти Росії та виділення коштів для України.

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс сказав, що він "дуже засмучений та розчарований" Угорщиною, наголосивши, що аргументи Будапешта "не ґрунтуються на європейських потребах, вони не ґрунтуються на інтересах європейської безпеки".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також розкритикував Угорщину за те, що вона забула, як це - чинити опір російській агресії, маючи на увазі радянські війська, які вторглися в Будапешт у 1956 році.

Президент Євроради також накинувся з критикою на Орбана. "Ми маємо виконати те, про що домовилися 18 грудня, – надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро. І ніхто не може не поважати рішення Європейської Ради", – повідомив він.

Вас також можуть зацікавити новини: