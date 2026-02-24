Ми маємо досягти точки, коли Росія сама захоче припинити війну, - Волкер

Дипломат наголосив, що Росія хоче продовжувати війну, оскільки у Кремлі думають, що можуть чогось досягти.

Росія не зможе виграти війну в Україні, а стратегія постійних дедлайнів для її завершення не змінює ситуацію на землі. Наразі потрібен фінансовий та військовий тиск на Москву, щоб змусити її припинити вогонь. Про це заявив дипломат, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України (2017–2019) Курт Волкер в ефірі Еспресо.

"Дуже важко навіть порахувати всі ці дедлайни, які ставив Трамп: то за один день, то за 100 днів треба завершити, то за 6 місяців, то за 2 тижні. А зараз ми вже говоримо про червень. Я не думаю, що стратегія постійних дедлайнів має сенс або змінює ситуацію на землі", - зазначив він.

За його словами, дипломатія - це добре, коли існує баланс сил і у людей є спільні цілі, але поки РФ хоче використовувати військову силу, дипломатія безсильна.

"Й ідея ставити дедлайни за дедлайнами ні до чого не приводить", - зазначив Волкер.

Дипломат також наголосив, що Росія хоче продовжувати війну, оскільки у Кремлі думають, що можуть чогось досягти.

Тож, на його думку, зараз потрібно домогтися того, щоб Росія зрозуміла: вони не можуть виграти цю війну. Потрібне припинення вогню, а для цього потрібен фінансовий та військовий тиск на Кремль.

"Ми також маємо досягти точки, коли Росія сама захоче припинити війну. Поки цього не станеться - все інше лишається розмовами", - додав Волкер.

Війна в Україні - що каже Володимир Зеленський

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що війна перебуває на "початку кінця", але застеріг США від довіри до переговорної тактики Кремля.

Він наголосив, що без жорстких гарантій безпеки будь-яке припинення вогню дозволить Москві перегрупуватися для нового наступу.

Зеленський також звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом розгледіти "ігри" ліддера Кремля.

Крім того, президент відкинув твердження Москви, що Київ нібито використає перемир’я для перегрупування, зазначивши, що "нам не потрібна пауза, нам потрібен кінець війни".

