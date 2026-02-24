Двоє жителів Одещини хотіли зареєструвати Starlink для росіян: їм загрожує довічне

Двоє безробітних потрапили "у поле зору" росіян завдяки Telegram-каналам.

В Одеській області контррозвідка та кіберфахівці СБУ викрили двох громадян України, яких російські окупанти завербували для незаконної реєстрації систем Starlink. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Деталі справи

За даними слідства, фігуранти - двоє жителів міста Ізмаїл, що на півдні Одещини. Зокрема, 36-річний безробітний чоловік і його 28-річна безробітна співмешканка потрапили "у поле зору" росіян через Telegram-канали із пошуку "легких заробітків".

"Представники держави-агресора запропонували зловмисникам по 30 доларів США за незаконну реєстрацію кожного терміналу Starlink, які використовуються представниками РФ. Щоб активувати більше таких пристроїв, фігуранти намагалися залучити до схеми інших осіб. Зокрема, встановлено, що для "походу в ЦНАП" вони збиралися підібрати когось із місцевих наркозалежних", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали обох завербованих. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Серед іншого, на електронних пристроях фігурантів задокументовано листування з російськими кураторами, інструкції щодо механізму легалізації обладнання, а також узгодження способів отримання винагороди.

На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Обом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. СБУ нагадує, що допомога рашистам із реєстрацією терміналів Starlink – це кримінальний злочин.

"Ворог діє як напряму – розміщує оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так і вдається до маніпуляцій. У тому числі видає себе за українських військових, які нібито "придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати", тому звертаються "по допомогу" до українських громадян", - розповіли в СБУ.

Служба безпеки України закликає громадян бути пильними і не піддаватися на подібні провокації. Якщо хтось стикається із зазначеними злочинами або були їх свідками, треба терміново повідомити про це СБУ.

Наголошується, що особи, які добровільно допомагають ворогу, стають співучасниками його злочинів, сприяють подальшій загибелі українських військових та цивільних, а також обстрілам мирних українських міст.

Фігуранти справи були противниками української державності

Як уточнили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, фігуранти справи були противниками української державності та вирішили стати на бік ворога. Саме через це у Telegram вони стали спілкуватися з представником держави-агресора.

Через месенджер ізмаїльчани отримали чотири айпі адреси, а далі мали звернутися до ЦНАП, щоб термінали внесли до "білих списків", верифікували. У пресслужбі додали, що знайомий співмешканців мав за 1000 грн зареєструвати два "старлінки", інші два - підозрювана жінка.

В окупантів виникли проблеми після втрати Starlink

Як писав УНІАН, спікер Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що через блокування терміналів Starlink система управління для російських військ зруйнувалася, а альтернатива, яку вони придумали, має чималі ризики.

За словами військового, Starlink хороший тим, що в умовах війни його можна взяти із собою будь-куди – таким чином забезпечено стабільний інтернет і зв'язок у будь-якій точці. Йшлося, що зараз цієї можливості у росіян немає, через що у них почалася "тиха істерика".

Вас також можуть зацікавити новини: