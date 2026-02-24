Україна отримала нову партію ракет до Patriot: Зеленський розкрив деталі

Також президент закликав партнерів допомогти з відновленням української енергетичної системи.

Два дні тому Україна отримала першу партію ракет до ППО з останнього обіцяного пакету. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час відкриття засідання "Коаліції охочих".

"Дякую Марку, за програму PURL, дякую іншим друзям і союзникам. Нам потрібні ракети PAC-3, PAC-2 від США. Нам потрібна ППО. Ми дуже вдячні за останній пакет протиповітряної оборони. Я не можу поділитися всіма деталями. Але половина пакету вже тут, вона надійшла два дні тому. Тому дуже дякую. Ми розраховуємо на продовження цієї програми", - сказав Зеленський.

Він звернувся до західних союзників з проханням надати допомогу у відновленні енергетичної системи в Україні.

"Росія бʼє по наших цивільних, по нашій енергетиці. У нас була жахлива зима. І я думаю, що лише допомога наших друзів і стійкість наших людей дали нам можливість вижити. Ось чому ми просимо допомогти з відновленням енергетичної системи. Я сподіваюся, що ми завершимо цю війну. Але нам у будь-якому випадку треба думати про наступну зиму. І нам треба швидкі кроки, в нас є плани, ми поділимося з вами. Адже самостійно це дуже складно відновлювати", - додав президент.

Українська ППО: що відомо

Раніше Зеленський заявив, що партнери не надають Україні ліцензію на виробництво систем Patriot чи ракет до них. Він також наголосив на важливості закрити небо над Україною для того, щоб країна стала сильнішою.

Водночас раніше заступник командувача безпілотних систем ППО Юрій Черевашенко заявив, що Україна має ідеії щодо перехоплення і збиття ворожих ракет за допомогою дроно-ракет. Він зазначив, що такі засоби будуть боротися проти крилатих ракет ворога.

