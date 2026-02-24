Україна запропонувала Орбану 'очистити' відносини, але Будапешт обрав шантаж, - Сибіга

Угорська влада вдається до публічних ультиматумів, а не до пошуку конструктивних рішень.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна вже запропонувала Угорщини погодити реалістичні рішення з метою урегулювання ситуації довкола нафтопроводу "Дружба". Про це глава МЗС повідомив у коментарі виданню Politico.

Як відзначив міністр, Україна готова діяти конструктивно і вже запропонувала кілька реалістичних рішень для врегулювання спору довкола нафтопроводу "Дружба".

"Ми неодноразово пропонували Угорщині провести пряму зустріч між Прем'єр-міністром Орбаном та Президентом Зеленським, щоб "очистити" їхні відносини. Але Будапешт не відповів, вибравши натомість публічні ультиматуми та шантаж", - відзначив Сибіга.

Конфлікт України і Угорщини

Як повідомляв УНІАН, Угорщина продовжує на рівні Європейського Союзу блокувати рішення, спрямовані на підтримку України. Зокрема, угорська влада поставила під загрозу виділення кредиту Євросоюзу для України обсягом 90 млрд євро. Натомість, Будапешт вимагає відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Разом з тим, Угорщина виступає проти узгодження 20-го пакету санкцій проти Росії. Нещодавно Орбан заявив, що нормалізація українсько-угорських відносин можлива лише після припинення війни.

Президент України під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки дорікнув Орбану, що той завдяки українцям може думати про те, як наростити свій живіт, а не про те, як наростити свою армію.

