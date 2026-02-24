Вирішив піти в кіно: творець Kingdom Come: Deliverance і Mafia припинив розробку ігор

Даніель Вавра займеться кіноадаптацією Kingdom Come.

Розробник культової гри Mafia: The City of Lost Heaven і двох частин Kingdom Come: Deliverance Даніель Вавра вирішив змінити свої професійні пріоритети і піти в кіно.

Про це розповіли його колеги з Warhorse Studios. Гейм-директор хоче перенести всесвіт Kingdom Come на екрани: це може бути як фільм, так і серіал. Розробники уточнили, що це не натякає на якісь конфлікти в студії.

"Це його рішення. Він зробив три гри світового рівня і давно замислювався про те, щоб спробувати себе в іншому форматі творчості", – зауважив глава Warhorse Studios Мартін Фривальдський,

При цьому Вавра не залишає студію повністю – він залишається частиною команди, але не братиме участі у створенні наступної гри Warhorse. Чеська студія спеціально вирішила не продавати права на адаптацію Kingdom Come: Deliverance. Розробники хочуть, щоб екранізація відповідала їхньому власному баченню.

Нагадаємо, останньою грою студії Warhorse стала середньовічна рольова гра Kingdom Come: Deliverance II, яка продовжує історію Генріха. ЗМІ та гравці сходяться на думці, що це одна з найкращих і найімерсивніших RPG в історії.

