'Це не вулична бійка': Зеленський закликав Трампа відвідати Україну

Президент також закликав "поставити на місце" Росію, аби досягти миру.

Президент Володимир Зеленський у своїй промові, присвяченій річниці вторгнення РФ, заявив, що хотів би, аби Дональд Трамп відвідав Україну.

"Я точно знаю: тільки побувавши в Україні й побачивши на власні очі наше життя і боротьбу, відчувши наших людей і ось це море болю, – тільки так можна зрозуміти, про що ця війна насправді. І через кого. Хто тут агресор. На кого потрібно тиснути. Зрозуміти, що Україна захищає життя, воює саме за це. І це не вулична бійка. Це напад хворої держави на суверенну, і зрозуміти, що Путін і є ця війна. Він – причина початку й перепона для її закінчення. І ставити на місце треба саме Росію, щоб справжній мир був", – сказав Зеленський

Річниця вторгнення РФ: що відомо

Як зазначало видання Politico, делегація Європи їде до України на річницю вторгнення з порожніми руками. Журналісти зазначають, що ЄС хотіла до цього дня підготувати новий пакет санкцій проти РФ. Однак на заваді цьому стало вето Угорщини через конфлікт Будапешту та Києва навколо нафтопроводу.

Тим часом Володимир Зеленський у своєму інтервʼю, опублікованому в Financial Times в річницю вторгнення РФ, закликав Трампа не вірити "іграм" Путіна. Президент також наголосив, що для завершення війни Україні необхідні надійні гарантії безпеки.

