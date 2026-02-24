Стосується міні-бару: колишня працівниця готелю розповіла про дратівливу звичку туристів

Багато гостей помилково вважають, що весь вміст міні-бару в номері готелю безкоштовний за замовчуванням.

Ви напевно чули історії про туристів (переважно російських), які виносили з закордонних готелів предмети на шалені суми – і це були абсолютно усвідомлені дії. Втім, іноді люди прихоплюють зайве при виселенні з готельного номера через банальне незнання правил. У першу чергу йдеться про вміст міні-барів.

Тревел-журналістка Емі Джонс, яка раніше працювала на рецепції готелю, у своєму матеріалі для Express поділилася, яка звичка туристів, що стосується користування міні-баром, дратує персонал готелів найбільше.

"Цілком звичайна справа – заселитися в номер і виявити міні-бар, повний смаколиків, наданих гостям для їхнього відпочинку. За час роботи в готелі я помітила, що гості часто роблять одну і ту ж помилку з міні-баром. І це дуже дратувало нас, співробітників", – зазначила Емі.

Вона нагадала, що міні-холодильники в номерах готелів зазвичай заповнені бутильованою водою, пивом, соком, чіпсами, горіхами, шоколадом та іншими закусками. При цьому кожен з цих товарів оплачувався окремо від номера, а ціни на кожен товар чітко вказані в меню міні-бару, залишеному на видному місці.

Втім, за її словами, гості часто припускали, що раз у них є закуски і напої в номері, вони можуть вільно ними об'їдатися. Іноді це дійсно безкоштовно (наприклад, у випадках повного all inclusive), але тоді про це відразу ж повідомляється при заселенні, а меню в номері відсутнє.

"Я вже збилася з рахунку, скільки разів при виїзді запитувала: "Ви щось їли з міні-бару?", а гості відповідали: "Так, ми думали, що все безкоштовно". Це призводило до вкрай незручного діалогу, коли я перераховувала вартість усього, що вони з'їли, прямо на очах у них, поки вони були в повному шоці. Я маю на увазі, невже вони дійсно вірили, що півпляшки шампанського в міні-барі і дві кружки пива будуть безкоштовними", – поцікавилася Емі.

Вона уточнила, що деякі речі в номері дійсно надаються безкоштовно, наприклад, залишена біля ліжка пляшка води, графін з фільтрованою водою, чайні пакетики, капсули з кавою, цукор і так далі. Але всі ці предмети не вказуються в меню міні-бару, а це означає, що вони безкоштовні.

При цьому колишня працівниця готелю констатувала, що гості дуже часто з'їдали все з міні-бару, не перевіривши ціни.

"Хоча це навряд чи найсерйозніше порушення, це, безумовно, дратувало тих з нас, хто працював на рецепції, і покоївок, оскільки ми поповнювали міні-бари і підноси, перш ніж повідомити про це тим, хто вважав, що це безкоштовно", – пояснила вона.

Водночас Емі розповіла, що в деяких готелях плата за вміст міні-бару стягується з гостя в момент вилучення товару з призначеного для нього місця завдяки хитромудрому датчику.

"Слід визнати, що виявити датчик не завжди просто, оскільки товари розташовані настільки акуратно, що знайти його під собою виявляється непросто. Тому, коли ви наступного разу заселитеся в готель, вивчіть меню міні-бару, щоб визначити, чи стягується плата або це дійсно безкоштовно – в деяких готелях це дійсно так. Вжиття цього запобіжного заходу позбавить всіх від незручності при виїзді або запобіжить появі дратівливого рахунку після вашого від'їзду і перевірки номера на наявність використаних товарів з міні-бару", – підсумувала вона.

