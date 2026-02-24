Знову розчарування: розкрито ємність акумуляторів всіх моделей Samsung S26

Перехід від 2000 циклів до 1200 циклів означає скорочення терміну служби батареї в довгостроковій перспективі.

Пристрої серії Samsung Galaxy S26 за пару днів до презентації пройшли сертифікацію EU Energy Label. Як результат, стала відома точна ємність батарей всіх трьох смартфонів і їх довговічність.

Корейський бренд традиційно не став експериментувати й залишив майже все як в S25. Galaxy S26+ і флагманський Galaxy S26 Ultra отримають батареї ємністю 4900 і 5000 мАг відповідно. Нинішнє покоління використовує аналогічні акумулятори.

Базова модель Galaxy S26 стане єдиною в серії, яка отримала приріст ємності акумулятора – до 4300 мАг (проти 4000 мАг в S25).

Важлива деталь полягає в оцінці довговічності акумуляторів. Нові етикетки ЄС вказують, що батареї всіх трьох моделей зберігають не менше 80% своєї ємності після 1200 повних циклів зарядки. Це значно менше в порівнянні з попередньою серією S25, де батареї були розраховані на 2 000 циклів до аналогічного падіння здоров'я.

Така втрата довговічності може означати, що акумулятори S26 будуть зношуватися швидше при інтенсивному використанні, пише SamMobile.

Презентація серії Galaxy S26 відбудеться на заході Samsung Galaxy Unpacked 25 лютого, де також, за чутками, будуть представлені нові навушники та інші гаджети компанії.

Раніше в мережі показали Samsung S26 Ultra в ексклюзивних кольорах "Рожеве золото" і "Срібна тінь", які можна буде придбати виключно через фірмовий онлайн-магазин компанії.

А вже на початку березня свою презентацію новинок проведе Apple. Основними новинками, за чутками, стануть бюджетний MacBook і iPhone 17e.

