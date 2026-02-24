Будемо йти далі: у Кремлі зробили заяву з нагоди четвертої річниці війни

При цьому, за словами Пєскова, РФ сподівається на досягнення своїх цілей "політико-дипломатичними засобами".

Росія поки не досягла всіх своїх цілей у війні в Україні і "буде йти далі". Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Так, Пєсков назвав окупацію частини української території "забезпеченням безпеки людей, які жили і живуть на Сході України". Він заявив, що це нібито було основною метою розпочатої Росією війни.

"Але повністю цілі (війни РФ проти України - ред.) не досягнуті, тому СВО триває, країна буде йти далі", - сказав він.

Відео дня

При цьому, за словами Пєскова, РФ сподівається на досягнення своїх цілей "політико-дипломатичними засобами".

"Наша позиція добре зрозуміла, послідовна. Зараз все залежить від дій Києва", - сказав речник Кремля.

Він також повідомив, що поки не може назвати точні терміни нового раунду переговорів щодо України, оскільки їх ще належить узгодити.

Четверта річниця війни - новини

Як повідомляв УНІАН, російська армія вперше з початку повномасштабної війни проти України протягом трьох місяців поспіль втрачає більше солдатів, ніж залучає до війська. Про це заявили західні чиновники в четверту річницю повномасштабного вторгнення.

Тим часом Bloomberg пише, що Дональд Трамп прагне досягти мирної угоди щодо війни в Україні до дня святкування 250-річчя незалежності США 4 липня. Водночас у США визнають, що немає жодних ознак того, що Володимир Путін готовий укласти угоду, яка не задовольняє його максималістські вимоги.

Вас також можуть зацікавити новини: