Тисяча смертей щодня: ціна війни для Росії стає катастрофічною, - The Economist

Росія втрачає солдатів швидше, ніж може їх вербувати, зазначають аналітики видання.

Чотири роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну, "спеціальна військова операція" Володимира Путіна принесла Росії величезні втрати без значного захоплення територій.

За даними The Economist, сумарні російські втрати становлять від 1,1 до 1,4 мільйона осіб, з яких 230–430 тисяч загинули. Це означає, що кожен 25-й російський чоловік віком від 18 до 49 років міг бути вбитий або серйозно поранений.

Україна втратила менше в абсолютних числах – приблизно 600 000 військових, з яких 100–140 тисяч загиблих, але як частка населення це навіть більше: еквівалентно кожному 16-му чоловікові віком 18–49 років.

Модель також показує, що Росія зараз втрачає близько 1000 солдатів щодня, а за останній рік втрати могли зрівнятися з сумарними втратами перших трьох років. Незважаючи на це, Москва захопила лише 0,83% території України у 2025 році – найбільша річна зміна з початку війни. Жодне велике місто не впало після Маріуполя, а ті, що зазнали окупації, як Авдіївка та Бахмут, були практично зруйновані до підняття російського прапора.

"Росія втрачає більше людей, ніж може завербувати. А для чого? За нашими розрахунками, Росія захопила лише 0,83% території України у 2025 році, і ця невелика частина є найбільшою річною зміною з початку війни. Жодне велике місто не впало з часів Маріуполя у травні 2022 року. Ті міста, які впали, такі як Авдіївка та Бахмут, були перетворені на руїни задовго до того, як було піднято російський прапор. Путін все ще сподівається, що в України першою закінчаться люди та матеріали. Він продовжує неправильно оцінювати свого опонента", - підсумувало видання.

За даними західних розвідок, російська армія вперше з початку повномасштабної війни проти України протягом трьох місяців поспіль втрачає більше солдатів, ніж залучає до війська.

Як пише геополітичний оглядач Politico Джеймі Деттмер, російська війна в Україні за чотири роки перетворилася на виснажливий конфлікт, який Путін веде на принципі, схожому на метод вигаданого персонажа Чарльза Діккенса Вілкінса Мікобера: "щось обов’язково трапиться". Про це пише журналіст, геополітичний оглядач Politico Джеймі Деттмер.

