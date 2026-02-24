У Німеччині різко розкритикували позицію Трампа щодо Путіна та війни в Україні

Глава Міноборони назвав тактичною помилкою виключення вступу України до НАТО з переговорів про мир.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив із різкою критикою на адресу президента США Дональда Трампа, звинувативши його у зміцненні впевненості Володимира Путіна та ослабленні позицій України. Заява пролунала в ефірі радіостанції Deutschlandfunk до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ, про це пише видання Bloomberg.

На думку Пісторіуса, саме дії Трампа, зокрема саміт на Алясці - додали президенту Росії зайвої впевненості у власних силах.

"На жаль, американський президент вплинув на хід війни та впевненість Путіна в собі, коли розстелив червоний килим і привітав його як друга в Алясці, одночасно повністю відмовившись від військової підтримки України", - заявив міністр.

Німецький посадовець назвав стратегічною помилкою передчасну відмову США обговорювати майбутнє України в НАТО. Він додав:

"Американський президент, на жаль, без необхідності дуже рано зняв з обговорення питання про членство в НАТО. Це було б питанням, яке можна було б використовувати для переговорів про інші речі".

Журналісти також звернули увагу, що міністр охарактеризував нинішній етап як "виснажливу війну" без значних зрушень на полі бою, та запевнив у подальшій військовій та фінансовій допомозі Україні.

Війна в Україна - мирні переговори

Раніше УНІАН повідомляв, що Володимир Зеленський заявив, що війна перебуває на "початку кінця" та закликав Трампа не вірити "іграм" Путіна. Президент наголосив, Україні потрібне припинення вогню назавжди, а не короткочасна пауза. Він підкреслив, що будь-який перепочинок без жорстких гарантій безпеки лише дасть змогу Москві перегрупуватися для нового наступу.

Однак, президент США призначив дату для завершення війни в Україні, незважаючи на три раунди цьогорічних переговорів в Абу-Дабі та Женеві, які не привели до вирішення проблеми. При цьому європейські союзники України значною мірою усунені від переговорного процесу. Водночас саме вони в основному фінансують закупівлі зброї для підтримки оборони Києва.

