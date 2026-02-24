Дорогий, але привабливий: названо найпопулярніший у світі статусний автомобіль

Особливою популярністю у заможних покупців користуються автомобілі німецьких брендів.

У 2025 році найпопулярнішим у світі автомобілем бізнес-класу стала BMW 5 Серії. За весь рік модель продемонструвала зростання на 26,2% і забезпечила собі частку ринку у 14,4%, повідомляє Focus2Move.

Переможець був доволі очікуваним, адже BMW 5 Серії вважається "еталонним" бізнес-седаном, який поєднує спортивну керованість, високий рівень комфорту, передові технології та потужні двигуни.

Цей автомобіль користується величезною популярністю в Україні, попри "‎кусючу"‎ ціну (заради справедливості, усі авто бізнес-класу - недешеве задоволення). В Україні новий BMW 5 Серії можна придбати за ціною близько 2,8 млн гривень.

Друге місце у рейтингу посів автомобіль Audi A6, частка якого становить 13,6%. На третій позиції опинився Mercedes-Benz E-Клас з часткою 13%.

ТОП-10 найпопулярніших моделей бізнес-класу:

BMW 5 Серії. Audi A6. Mercedes-Benz E-Клас. BYD Han. Toyota Crown. Hyundai Grandeur. Hongqi E-QM5. Chery Fulvin A9. Genesis G80. BMW 7 Серії.

Світовий авторинок – останні новини

Попри скорочення обсягів реалізації, за підсумками 2025 року Tesla Model Y втримав лідерство серед кросоверів. Це вкотре підтвердило, що бренд Tesla має віддану аудиторію по всьому світу. Друге місце у рейтингу посіла перевірена часом Toyota RAV4. На третьому опинилася Honda CR-V.

Також повідомлялося, що за підсумками 2025 року рейтинг найпродаваніших автомобілів у Європі очолив Renault Clio. Другу сходинку посів Dacia Sandero, а третє місце дісталося компактному кросоверу Volkswagen T-Roc.

