Угорщина не поважає домовленості: президент Євроради накинувся з критикою на Орбана

Угорщина не повинна "не поважати" рішення Європейського Союзу надати Україні 90 мільярдів євро, яке Будапешт заблокував після того, як спочатку погодився на нього в грудні 2025 року, заявив президент Європейської Ради Антоніу Коста в Києві, передає Politico.
Коста прибув сюди разом з іншими лідерами, щоб засвідчити підтримку Україні на четверту річницю повномасштабного вторгнення Москви.
"Ми маємо виконати те, про що домовилися 18 грудня, – надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро. І ніхто не може не поважати рішення Європейської Ради", – повідомив її президент.
Будапешт погрожує заблокувати кредит у розмірі 90 млрд євро через суперечку з Україною щодо нафтопроводу "Дружба", що з'єднує Росію з Центральною Європою. Україна зазначає, що нафтопровід не працює через російський удар. В Угорщині впевнені, що Київ свідомо відмовляється експлуатувати магістраль, намагаючись спровокувати енергетичну кризу.
"Ми говорили, ми домовлялися, ми досягли згоди, і тепер ми маємо виконати це. Угорщина повинна поважати те, що ми спільно вирішили в грудні минулого року", – нагадав Коста про попередні домовленості.
Блокування кредиту ЄС для України – головні новини
Фінансова підтримка Києва з боку Євросоюзу - фундаментальна для виконання держбюджету на поточний рік. Так, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Україна може стикнутися з нестачею грошей на необхідні видатки вже у квітні. Зараз держава вже використовує кошти, закладені в бюджеті на друге півріччя.
Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Україна пропонувала Угорщині врегулювати напруження щодо "Дружби". Проте Будапешт обрав натомість "публічні ультиматуми та шантаж".