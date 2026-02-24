Угорщина не поважає домовленості: президент Євроради накинувся з критикою на Орбана

Будапешт погрожує заблокувати 90 мільярдів євро ЄС для Києва.

Угорщина не повинна "не поважати" рішення Європейського Союзу надати Україні 90 мільярдів євро, яке Будапешт заблокував після того, як спочатку погодився на нього в грудні 2025 року, заявив президент Європейської Ради Антоніу Коста в Києві, передає Politico.

Коста прибув сюди разом з іншими лідерами, щоб засвідчити підтримку Україні на четверту річницю повномасштабного вторгнення Москви.

"Ми маємо виконати те, про що домовилися 18 грудня, – надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро. І ніхто не може не поважати рішення Європейської Ради", – повідомив її президент.

Будапешт погрожує заблокувати кредит у розмірі 90 млрд євро через суперечку з Україною щодо нафтопроводу "Дружба", що з'єднує Росію з Центральною Європою. Україна зазначає, що нафтопровід не працює через російський удар. В Угорщині впевнені, що Київ свідомо відмовляється експлуатувати магістраль, намагаючись спровокувати енергетичну кризу.

"Ми говорили, ми домовлялися, ми досягли згоди, і тепер ми маємо виконати це. Угорщина повинна поважати те, що ми спільно вирішили в грудні минулого року", – нагадав Коста про попередні домовленості.

Блокування кредиту ЄС для України – головні новини

Фінансова підтримка Києва з боку Євросоюзу - фундаментальна для виконання держбюджету на поточний рік. Так, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Україна може стикнутися з нестачею грошей на необхідні видатки вже у квітні. Зараз держава вже використовує кошти, закладені в бюджеті на друге півріччя.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Україна пропонувала Угорщині врегулювати напруження щодо "Дружби". Проте Будапешт обрав натомість "публічні ультиматуми та шантаж".

