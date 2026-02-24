Макрон: Війна стала для Росії трьома поразками одночасно

Макрон підкреслив, що Україна виступає передовою лінією захисту Європи, а підтримка з боку ЄС та Франції триватиме.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало для Кремля трьома поразками одночасно – військовою, економічною та стратегічною.

На своїй сторінці у Х він підкреслив, що війна зміцнила НАТО, яке Росія намагалася послабити, об’єднала європейські країни та показала обмеженість старих імперських амбіцій Москви.

За словами Макрона, попри обіцянки Кремля захопити Україну за кілька днів, після стабілізації фронту у листопаді 2022 року Росія змогла контролювати лише близько 1% української території. Минулого місяця українські сили навіть повернули частину зайнятих районів.

Президент Франції наголосив, що ці результати дісталися Росії надзвичайно дорогою ціною: понад 1,2 мільйона російських військових загинули або були поранені, що є найбільшими бойовими втратами країни з часів Другої світової війни.

"Зазнавши таких втрат, Росія почала набирати людей в Африці та відправляти їх воювати проти України, часто взагалі без підготовки", – зазначив Макрон.

Він підкреслив, що Україна є передовою лінією захисту Європи, і Франція разом з іншими європейськими країнами продовжує її підтримку. За його словами, ЄС вже надав Україні фінансову, військову, гуманітарну та енергетичну допомогу на 170 мільярдів євро, а в грудні ухвалив кредит у 90 мільярдів євро.

Макрон також заявив, що постачання озброєння та боєприпасів, навчання військових, посилення протиповітряної оборони та захист від дронів продовжуватимуться. За його словами, така підтримка потрібна, щоб Україна вистояла і щоб Росія зрозуміла – час не на її боці.

Як повідомляв УНІАН, російська армія вперше з початку повномасштабної війни проти України протягом трьох місяців поспіль втрачає більше солдатів, ніж залучає до війська. Про це заявили західні чиновники у четверту річницю повномасштабного вторгнення.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю BBC, що Путін "вже розпочав" Третю світову війну, і наголосив на необхідності посилення військового та економічного тиску на Москву.

