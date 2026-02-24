Витрати на армію з’їдають бюджет: війна виснажує економіку Росії, - NYT

Майже 40% федерального бюджету РФ спрямовується на військові витрати.

Протягом чотирьох років Володимир Путін робив війну проти України орієнтиром кожного свого кроку. Така зосередженість дала змогу виправити наслідки провального початку вторгнення, повернути ініціативу на фронті та диктувати вимоги на мирних переговорах за посередництва Вашингтона.

Видання The New York Times пише, що, за деякими оцінками, до 1,2 млн росіян були вбиті або поранені. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, на полі бою могли загинути до 325 тисяч військових. Економісти попереджають: перебудова економіки під війну підриває майбутнє країни.

"Ви маєте величезні гроші, витрачені на танки, снаряди, бомби, військові виплати та інші речі – без довгострокової цінності, нічого з того, що працює на те, що ми називаємо розвитком", – сказала колишня посадовиця Центробанку Росії, нині співробітниця Carnegie Russia Eurasia Center у Берліні Олександра Прокопенко.

Відео дня

Ще до війни Росія стикалася зі стагнацією, залежністю від видобутку сировини і демографічним спадом. Після 24 лютого 2022 року ці проблеми лише загострилися. Майже 40% федерального бюджету нині спрямовується на військові та безпекові витрати, ще 9% – на обслуговування дефіциту, допущеного для фінансування війни.

Росія швидко вичерпує свій Фонд національного добробуту – фінансову подушку безпеки на "чорний день", яку Путін створив, використовуючи доходи від нафти і газу. Його ліквідні резерви скоротилися зі 113 млрд доларів до війни до близько 55 млрд нині. Поки Китай і США активно інвестують у штучний інтелект та інші передові технології, Росія зосереджена на озброєнні й відстає у світових рейтингах інновацій.

Війна зруйнувала зв’язки із Заходом. Прямі іноземні інвестиції різко скоротилися, внутрішні стримуються високими відсотковими ставками, покликаними приборкати інфляцію в економіці, розігрітій військовими витратами. Минулого року доходи від нафти й газу впали майже на чверть через зниження світових цін і санкції.

Демографічна криза в РФ посилилася. Деякі прогнози передбачають, що за песимістичного сценарію населення Росії до 2100 року може впасти нижче 100 млн осіб – порівняно з приблизно 145 млн до війни. Сотні тисяч людей залишили країну. Згідно з нещодавнім звітом Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, на полі бою загинуло до 325 тис. військовослужбовців.

Опитування незалежного проєкту Chronicles показало, що 59% росіян віком 18–29 років підтримали б рішення вивести війська без досягнення заявлених Путіним цілей (проти 42% серед усіх опитаних). Майже половина молодих респондентів розцінила обмеження Telegram як утиск свободи слова.

У перші роки війни масштабні військові витрати спричинили економічний бум, який суперечив очікуванням Заходу. Тепер економіка сповільнюється: уряд скорочує витрати, зростає напруження на ринку праці, підвищуються податки.

За словами Прокопенко, фактично "усі видатки, які не пов’язані з військовою сферою або підтримкою соціального життя, поставлені на паузу". Значні ресурси спрямовуються на обхід санкцій і підтримання ілюзії "життя як зазвичай", замість інвестицій у розвиток. Навіть у разі послаблення санкцій демонтаж воєнної економіки буде складним.

"Це структурна зміна російської економіки, її моделі, яку нелегко повернути назад. Це не неможливо, але непросто", – підсумувала Прокопенко.

Економічні проблеми Росії - останні новини

Як написало видання Fortune, через чотири роки після почсатку вторгнення РФ в Україну, економіка Росії увійшла в "зону смерті". Вона ще не перебуває на межі негайного обвалу, однак зростання ВВП зупинилося, нафтові доходи на тлі західних санкцій скоротилися вдвічі, а бюджетний дефіцит швидко вичерпує резерви.

Дефіцит федерального бюджету Росії в 2025 році склав 2,6% від валового внутрішнього продукту. Крім того, доходи РФ від продажу нафти і газу в 2025 році впали до 8,48 трлн рублів (111,2 млрд дол.), що приблизно на 24% нижче показника 2024 року, коли Росія заробила 11,13 трлн рублів (146 млрд дол.).

Вас також можуть зацікавити новини: