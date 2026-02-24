Такого не було з червня 2022 року: біткойн падає все нижче

Нинішнє падіння відбувається на тлі загального зниження інтересу до ризикових інвестицій у світі.

Біткойн вже втратив понад 19% за місяць і ризикує показати найслабший результат з червня 2022 року, коли ринок пережив хвилю банкрутств у криптоіндустрії.

Видання Bloomberg пише, що у вівторок, 24 лютого, головна криптовалюта продовжила своє падіння і під час торгів в Азії. Так, ціна знизилася до 62 858 доларів. Таким чином, у лютому цей цифровий актив вже подешевшав більш ніж на 19%.

За даними біржі Binance, станом на 10:29 біткойн трохи піднявся і коштував 63 257 доларів за монету.

Нинішнє падіння відбувається на тлі загального зниження інтересу до ризикових інвестицій у світі. Інвесторів занепокоїли плани президента США Дональда Трампа підвищити глобальні мита до 15%, що негативно вплинуло на акції та інші активи з високим ризиком.

"Рішення президента Трампа підвищити глобальні мита до 15% сильно похитнуло ризикові активи, і біткойн рухався разом з ними. Попри розповіді про "цифрове золото", біткойн продовжує торгуватися як ризиковий актив", - зазначила криптоаналітик BTC Markets Рейчел Лукас.

Якщо тенденція збережеться, то лютий стане найгіршим місяцем для біткойна з червня 2022 року. Крім того, біткойн ризикує зафіксувати падіння вже п’ятий місяць поспіль, що стане найдовшою серією падіння з 2018 року.

Курс біткоїна до долара - головні новини

Головна криптовалюта налякала трейдерів падінням до 16-місячного мінімуму - до рівня 60 000 доларів. На початку лютого криптовалюта почала відходити від мінімумів. Це сталося на тлі глобального розпродажу акцій технологічних компаній. Також на настрої на крипторинку вплинув розпродаж дорогоцінних металів.

23 лютого біткойн подешевшав через нову хвилю побоювань щодо статусу мит президента США Дональда Трампа.

